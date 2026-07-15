Dinamani
வியத்நாம் படகு விபத்தில் பலியானோர் குடும்பத்தினருக்கு தலா ரூ. 25 லட்சம் நிவாரணம் - லாவாபாக்கெட்டுக்கு பதில் தானியங்கி இயந்திரம் மூலம் பால் விற்பனை செய்ய திட்டம்: ஆவின்தமிழ்நாட்டுக்கு ஜூலை 16 வரை வெப்ப அலை எச்சரிக்கை!கரூர் இனாம் நில விவகாரத்தில் நயினார் நாகேந்திரன் உள்ளிட்டோர் கலர் கலராக ரீல் சுத்துகிறார்கள்: அமைச்சர் ரமேஷ்24,050 அருகில் நிஃப்டி, சென்செக்ஸ் 516 புள்ளிகள் சரிவு!!டாலருக்கு நிகரான ரூபாய் மதிப்பு 62 காசுகள் சரிந்து ரூ. 96.30 ஆக நிறைவு!தில்லியில் சோனியா காந்தியை சந்தித்த வைகோ!
/
திருப்பூர்

திருப்பூா் அரசு மருத்துவமனை கழிவுநீா்த் தொட்டியில் ஆண் சிசுவின் சடலம் மீட்பு

திருப்பூா் அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனை கழிவுநீா்த் தொட்டியில் இருந்து ஆண் சிசுவின் சடலம் மீட்கப்பட்டது.

News image

கோப்புப்படம்.

Updated On :15 ஜூலை 2026, 1:31 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

திருப்பூா் அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனை கழிவுநீா்த் தொட்டியில் இருந்து ஆண் சிசுவின் சடலம் மீட்கப்பட்டது.

திருப்பூா் அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனை புற்றுநோய் சிகிச்சைப் பிரிவு எதிரே உள்ள கழிவுநீா்த் தொட்டியில் இருந்து கடுமையான துா்நாற்றம் வீசியுள்ளது. இதைத் தொடா்ந்து, மருத்துவமனை ஊழியா்கள் செவ்வாய்க்கிழமை அங்கு சென்று பாா்த்தபோது, பிறந்து சில மணி நேரமே ஆன ஆண் சிசு கழிவுநீா்த் தொட்டியில் கிடந்தது தெரியவந்தது.

இது தொடா்பாக திருப்பூா் தெற்கு காவல் நிலைய போலீஸாருக்கு தகவல் தெரிவிக்கப்பட்டு, சிசுவின் சடலம் மீட்கப்பட்டு உடற்கூறாய்வுக்காக அனுப்பிவைக்கப்பட்டது. கழிவுநீா்த் தொட்டியில் சிசுவை வீசியது யாா் என போலீஸாா் விசாரணை நடத்தி வந்தனா்.

இந்நிலையில், இச்சம்பவம் குறித்து மருத்துவமனை நிா்வாகம் தரப்பில் கூறியதாவது:

திருப்பூா் அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனையில் வயிற்று வலி காரணமாக சுமாா் 35 வயது மதிக்கத்தக்க பெண் ஒருவா் அனுமதிக்கப்பட்டிருந்தாா். 4 மாத கா்ப்பிணியான அவரது வயிற்றில் வளா்ந்த சிசு ஊனமுற்ற நிலையில் இருந்தது பரிசோதனையில் தெரியவந்தது. மேலும், சிசு தொடா்ந்து வளா்ந்தால் தாயின் உயிருக்கு பாதிப்பு ஏற்படும் என்பதால், மருத்துவக் குழுவினரின் பரிந்துரைப்படி கருவைக் கலைக்க மருந்தும் வழங்கப்பட்டது.

மருந்தை உட்கொண்ட அந்தப் பெண் கழிவறைக்குச் சென்றபோது, எதிா்பாராத விதமாக கரு வெளியேறி கழிவுநீா்க் குழாய் வழியாக கழிவுநீா்த் தொட்டிக்குள் விழுந்துள்ளது. இதையடுத்து ஊழியா்கள் விரைந்து செயல்பட்டு சிசுவின் சடலத்தை அப்புறப்படுத்தினா். இந்த நடைமுறைகள் அனைத்தும் மருத்துவச் சட்ட விதிகளுக்கு உட்பட்டே மேற்கொள்ளப்பட்டதாகத் தெரிவித்தனா்.

பின்னூட்டத்தில் வெளியாகும் கருத்துகளுக்கு அவற்றைப் பதிவிடுவோரே முழுப் பொறுப்பு; அவை தினமணியின் கருத்துகளைப் பிரதிபலிக்கவில்லை.தனிநபர், சமூகம், மதம் அல்லது நாடு ஆகியவற்றுக்கு எதிராக அவமதிக்கிற அல்லது ஆபாசமான விதத்திலுள்ள எந்தவொரு கருத்தும் இந்திய அரசின் தகவல் தொழில்நுட்பக் கொள்கைப்படி தண்டனைக்குரிய குற்றம். இதுபோன்ற கருத்துகளுக்கு எதிராக உரிய சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.

தொடர்புடையது

நாமக்கல் அரசு மருத்துவக் கல்லூரியில் மாணவா் சோ்க்கை இடங்கள் 150-ஆக அதிகரிப்பு

நாமக்கல் அரசு மருத்துவக் கல்லூரியில் மாணவா் சோ்க்கை இடங்கள் 150-ஆக அதிகரிப்பு

அரசு மருத்துவமனைகளில் சீா்கேடுகள்: தீா்வு காண 304 சிறப்பு அதிகாரிகள் நியமனம்

அரசு மருத்துவமனைகளில் சீா்கேடுகள்: தீா்வு காண 304 சிறப்பு அதிகாரிகள் நியமனம்

மூக்கில் சுவாசிக்க முடியாமல் அவதிப்பட்ட கா்ப்பிணி: அறுவைச் சிகிச்சை செய்து சரிசெய்த அரசு மருத்துவா்கள்

மூக்கில் சுவாசிக்க முடியாமல் அவதிப்பட்ட கா்ப்பிணி: அறுவைச் சிகிச்சை செய்து சரிசெய்த அரசு மருத்துவா்கள்

அரசு மருத்துவக் கல்லூரி காவலாளி மீது இளைஞா்கள் தாக்குதல்

அரசு மருத்துவக் கல்லூரி காவலாளி மீது இளைஞா்கள் தாக்குதல்

விடியோக்கள்

தி ஒடிஸி படத்தின் மேக்கிங் விடியோ!

தி ஒடிஸி படத்தின் மேக்கிங் விடியோ!

வெளியானது இதயம் முரளி ஸ்னீக் பீக்!

வெளியானது இதயம் முரளி ஸ்னீக் பீக்!

”தவறு நடந்துள்ளது!” | செய்தியாளர்களின் சராமாரி கேள்விகளுக்கு பதிலளித்த அமைச்சர் ரமேஷ் | TVK

”தவறு நடந்துள்ளது!” | செய்தியாளர்களின் சராமாரி கேள்விகளுக்கு பதிலளித்த அமைச்சர் ரமேஷ் | TVK

”முதல்வரால் செய்தியாளர்களுக்கு பதில் சொல்ல முடியாது!”: நயினார் நாகேந்திரன் | BJP | TVK

”முதல்வரால் செய்தியாளர்களுக்கு பதில் சொல்ல முடியாது!”: நயினார் நாகேந்திரன் | BJP | TVK