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திருப்பூர்

புகையிலைப் பொருள்கள் விற்பனை: இருவா் கைது

பெருமாநல்லூா் அருகே விற்பனைக்காக புகையிலைப் பொருள்களை வைத்திருந்த இருவரை போலீஸாா் சனிக்கிழமை கைது செய்தனா்.

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கைது - சித்திரிப்பு

Updated On :19 ஜூலை 2026, 1:12 am IST

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பெருமாநல்லூா் அருகே விற்பனைக்காக புகையிலைப் பொருள்களை வைத்திருந்த இருவரை போலீஸாா் சனிக்கிழமை கைது செய்தனா்.

பெருமாநல்லூா் அருகேயுள்ள பொங்குபாளையம் பகுதியில் போலீஸாா் ரோந்து பணியில் சனிக்கிழமை ஈடுபட்டிருந்தனா். அப்போது, கூட்டுறவு நகா் பேருந்து நிறுத்தம் அருகே சந்தேகத்துக்கு இடமளிக்கும் வகையில் பையுடன் நின்றிருந்த 2 பேரிடம் சோதனை மேற்கொண்டபோது, விற்பனைக்காக 4 கிலோ புகையிலைப் பொருள்கள் வைத்திருந்தது தெரியவந்தது.

விசாரணையில், அவா்கள் மன்னாா்குடியைச் சோ்ந்த அய்யனாா் (21), புதுக்கோட்டை மாவட்டத்தைச் சோ்ந்த ஆனந்தவேல் (39) என்பதும் தெரியவந்தது. இதையடுத்து, இருவரையும் கைது செய்த போலீஸாா், அவா்களிடமிருந்த புகையிலைப் பொருள்களை பறிமுதல் செய்தனா்.

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