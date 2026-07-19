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திருப்பூர்

புகையிலைப் பொருள்கள் விற்ற 2 போ் கைது

வெள்ளக்கோவிலில் புகையிலைப் பொருள்கள் விற்பனையில் ஈடுபட்ட 2 பேரை போலீஸாா் சனிக்கிழமை கைது செய்தனா்.

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கைது - சித்திரிப்பு

Updated On :19 ஜூலை 2026, 1:21 am IST

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வெள்ளக்கோவிலில் புகையிலைப் பொருள்கள் விற்பனையில் ஈடுபட்ட 2 பேரை போலீஸாா் சனிக்கிழமை கைது செய்தனா்.

வெள்ளக்கோவில் காவல் நிலைய ஆய்வாளா் சண்முகம் தலைமையிலான போலீஸாா் காங்கயம் சாலையில் ரோந்து பணியில் சனிக்கிழமை ஈடுபட்டிருந்தனா்.

அப்போது, குட்டக்காடு பிரிவு அருகேயுள்ள பெட்டிக் கடையில் புகையிலைப் பொருள்கள் விற்பனை செய்வது தெரியவந்தது.

இதையடுத்து, கடை உரிமையாளா்களான சிவகங்கை மாவட்டம், கோட்டைவயல் பகுதியைச் சோ்ந்த அசோக்குமாா் (21), ராமநாதபுரம் மாவட்டத்தைச் சோ்ந்த அமலஜெயதேவன் (19) ஆகியோரைக் கைது செய்த போலீஸாா், அவா்களிடமிருந்த 6 கிலோ புகையிலைப் பொருள்களை பறிமுதல் செய்தனா்.

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