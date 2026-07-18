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திருப்பூர்

ஜாதி ஆணவக் கொலை தடுப்புச் சட்டத்தை நிறைவேற்றக் கோரி ஆா்ப்பாட்டம்

தமிழகத்தில் ஜாதி ஆணவக் கொலை தடுப்புச் சட்டத்தை நிறைவேற்ற வலியுறுத்தி இந்திய ஜனநாயக வாலிபா் சங்கத்தினா் வெள்ளிக்கிழமை ஆா்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டனா்.

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ஆா்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்ட ஜனநாயக வாலிபா் சங்கத்தினா்.

Updated On :18 ஜூலை 2026, 7:00 am IST

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தமிழகத்தில் ஜாதி ஆணவக் கொலை தடுப்புச் சட்டத்தை நிறைவேற்ற வலியுறுத்தி இந்திய ஜனநாயக வாலிபா் சங்கத்தினா் வெள்ளிக்கிழமை ஆா்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டனா்.

திருப்பூா் தீரன் சின்னமலை பேருந்து நிலையம் முன் நடைபெற்ற இந்த ஆா்ப்பாட்டத்துக்கு சங்கத்தின் திருப்பூா் வடக்கு மாநகரத் தலைவா் சுபாஷ் தலைமை வகித்தாா். மாவட்ட துணைத் தலைவா் எஸ்.விவேக் தொடக்க உரையாற்றினாா்.

இதைத் தொடா்ந்து, தமிழகத்தில் ஜாதி ஆணவக் கொலை தடுப்புச் சட்டத்தை நிறைவேற்ற வலியுறுத்தி வடக்கு மாநகரச் செயலாளா் நவீன், மாநகர பொருளாளா் ரமேஷ், மாநகரக் குழு உறுப்பினா் தனுஷ் ஈஸ்வா் ஆகியோா் பேசினா்.

திருப்பூா் மாவட்டத் தலைவா் நிருபன் சக்கரவா்த்தி சிறப்புரையாற்றினாா். மாவட்டச் செயலாளா் பாலமுரளி, சங்க நிா்வாகிகள் உள்ளிட்டோா் கலந்துகொண்டனா். மாநகர துணைத் தலைவா் மகேஷ் நன்றி கூறினாா்.

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