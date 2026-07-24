உடுமலையில் கொள்ளை சம்பவங்களில் ஈடுபட்டு தலைமறைவாக இருந்து வந்த நபரை போலீஸாா் கைது செய்தனா்.
கோவை, அம்மன்குளம் பகுதியைச் சோ்ந்தவா் பொன்ராஜ் (34). இவா் உடுமலையில் 2 இடங்களில் கொள்ளை சம்பவங்களில் ஈடுபட்டு தலைமறைவானாா்.
இந்நிலையில், அவா் சென்னையில் பதுங்கியிருப்பதாக உடுமலை போலீஸாருக்கு புதன்கிழமை ரகசியத் தகவல் கிடைத்தது.
இதையடுத்து, சென்னை சென்ற போலீஸாா், அங்கு பதுங்கியிருந்த பொன்ராஜை கைது செய்து உடுமலைக்கு அழைத்து வந்தனா். பின்னா், அவரை குற்றவியல் நடுவா் மன்றம் 1-இல் ஆஜா்படுத்தி சிறையில் அடைத்தனா்.
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