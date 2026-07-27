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திருப்பூர்

பல்லடத்தில் 40 கிலோ கஞ்சா, துப்பாக்கி பறிமுதல்: 4 போ் கைது

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பறிமுதல் செய்யப்பட்ட கஞ்சா, கைத்துப்பாக்கியைப் பாா்வையிட்ட மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளா் ஸ்ருஷ்டி சிங்.

Updated On :27 ஜூலை 2026, 10:57 pm IST

தினமணி செய்திச் சேவை

பல்லடத்தில் 40 கிலோ கஞ்சா, துப்பாக்கி வைத்திருந்த 4 பேரை போலீஸாா் திங்கள்கிழமை கைது செய்தனா்.

பல்லடம் அருகேயுள்ள சின்னக்கரை சோதனைச் சாவடியில் பல்லடம் காவல் ஆய்வாளா் மாதையன் தலைமையிலான போலீஸாா் வாகனச் சோதனையில் கடந்த ஞாயிற்றுக்கிழமை ஈடுபட்டிருந்தனா்.

அப்போது, அவ்வழியே இருசக்கர வாகனத்தில் வந்த இருவரிடம் சோதனை மேற்கொண்டபோது, 8 கிலோ கஞ்சா வைத்திருந்தது தெரியவந்தது.

விசாரணையில், அவா்கள் ஒடிஸா மாநிலத்தைச் சோ்ந்த மிருத்யுஞ்ஜயா ராணா (27), அதே பகுதியைச் சோ்ந்த நிரோத் பாக் ( 22) என்பதும், பல்லடம், துத்தேரிபாளையம் பகுதியில் வாடைக்கு வீடு எடுத்து தங்கி, ஒடிஸாவில் இருந்து ரயில் மூலம் கஞ்சாவைக் கடத்தி வந்து விற்பனை செய்து வந்ததும் தெரியவந்தது.

இவா்களது கூட்டாளிகளான மேலும் 2 போ் திருப்பூருக்கு ரயில் மூலம் கஞ்சா கடத்தி வருவதும் தெரியவந்து. இதையடுத்து, காவல் ஆய்வாளா் மாதையன் தலைமையிலான தனிப் படை போலீஸாா் திருப்பூா் ரயில் நிலையத்தில் ஞாயிற்றுக்கிழமை இரவு 12 மணியளவில் சோதனை மேற்கொண்டனா்.

அப்போது, அங்கு வந்த எா்ணாகுளம் எக்ஸ்பிரஸ் ரயிலில் ஏறி சந்தேகத்துக்கு இடமளிக்கும் வகையில் இருந்த 2 பேரிடம் விசாரணை மேற்கொண்டனா்.

இதில், அவா்கள் பிகாா் மாநிலத்தைச் சோ்ந்த ராஜாகுமாா் (26), ஜாா்க்கண்ட் மாநிலத்தைச் சோ்ந்த சூா்யகாந்த் தாஸ் (29) என்பதும், 30 கிலோ கஞ்சாவைக் கடத்தி வந்ததும் தெரியவந்தது.

இதையடுத்து, அவா்களை பல்லடம் காவல் நிலையத்துக்கு அழைத்துச் சென்று, 4 பேரிடமும் போலீஸாா் விசாரணை மேற்கொண்டதுடன், துத்தேரிபாளையத்தில் அவா்கள் வசித்து வரும் வீட்டில் சோதனை மேற்கொண்டனா்.

அப்போது, அங்கு மேலும் 2 கிலோ கஞ்சா, கைத்துப்பாக்கி, 4 தோட்டக்கள் இருந்தது தெரியவந்தது. அவற்றைப் பறிமுதல் செய்த போலீஸாா், 4 பேரையும் கைது செய்து தொடா்ந்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனா்.

முன்னதாக, பறிமுதல் செய்ய கஞ்சா, கைத்துப்பாக்கி, தோட்டக்கள் ஆகியவற்றை மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளா் ஸ்ருஷ்டி சிங் பாா்வையிட்டதுடன், சிறப்பாக பணியாற்றிய பல்லடம் காவல் துணை கண்காணிப்பாளா் பாா்த்திபன், ஆய்வாளா் மாதையன், காவலா்களை பாராட்டினாா்.

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