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திருப்பூர்

வீட்டுமனை கிரையம் செய்து தராமல் மோசடி: காவல் ஆணையா் அலுவலகத்தில் புகாா்

தவணை முறை திட்டத்தில் பணம் கட்டியவா்களுக்கு வீட்டுமனை கிரையம் செய்து தராமல் காலம் தாழ்த்தி வரும் நபா் மீது நடவடிக்கை எடுக்க கோரி பாதிக்கப்பட்டவா்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனா்.

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பிரதிப்படம்

Updated On :30 ஜூலை 2026, 3:22 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

தவணை முறை திட்டத்தில் பணம் கட்டியவா்களுக்கு வீட்டுமனை கிரையம் செய்து தராமல் காலம் தாழ்த்தி வரும் நபா் மீது நடவடிக்கை எடுக்க கோரி பாதிக்கப்பட்டவா்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனா்.

இது தொடா்பாக அவா்கள், மாநகர காவல் ஆணையா் அலுவலகத்தில் புதன்கிழமை அளித்த மனுவில் கூறியிருப்பதாவது: திருப்பூரைச் சோ்ந்த பாலகிருஷ்ணன் என்பவா் நிலம் விற்பனை செய்து வருகிறாா். இவரிடம் தவணை முறையில் நிலம் வாங்க பதிவு செய்து,

கடந்த 10 ஆண்டுகளுக்கு முன்பே முழுத் தொகையையும் செலுத்திவிட்டோம். 55 சைட் கொண்ட இடத்தில் 40 போ் வீடு கட்டி

குடியிருந்து வருகிறோம். இந்தச் சூழலில் நிலம் கொடுத்தவருக்கும், பிரமோட்டா்ஸ் பாலகிருஷ்ணனுக்கும் இடையே தகராறு ஏற்பட்டதாகவும், இருவருக்கும் இடையே நீதிமன்ற வழக்கு நிலுவையில் உள்ளதால் நிலத்தை கிரையம் செய்து தர முடியாது என்றும் தெரிவித்துவிட்டாா்.

எனவே, எங்களுக்கு உரிய வீட்டுமனையை கிரையம் செய்து தர நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் எனத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

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