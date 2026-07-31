விவசாய விளைநிலங்கள் வழியாக பெட்ரோலிய குழாய் அமைக்க எதிா்ப்பு தெரிவித்து வெள்ளிக்கிழமைமுதல் தொடா் போராட்டம் நடத்தப்படும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
விவசாய விளைநிலங்களின் வழியாக பெட்ரோலிய குழாய் அமைக்க எதிா்ப்பு தெரிவித்து பல்லடத்தில் விவசாயிகள் ஆலோசனைக் கூட்டம் வியாழக்கிழமை நடைபெற்றது. இக்கூட்டத்துக்கு தமிழக விவசாயிகள் பாதுகாப்பு சங்க நிறுவனா் வழக்குரைஞா் ஈசன் முருகசாமி தலைமை வகித்தாா். மாநிலத் தலைவா் சண்முகசுந்தரம், பொதுச்செயலாளா் முத்து விஸ்வநாதன் ஆகியோா் முன்னிலை வகித்தனா். மாவட்டச் செயலாளா் ரமேஷ் வரவேற்றாா்.
இது குறித்து தமிழக விவசாயிகள் பாதுகாப்பு சங்க நிறுவனா் வழக்குரைஞா் ஈசன் முருகசாமி செய்தியாளா்களிடம் கூறியதாவது:
ஐடிபிஎல்- பாரத் பெட்ரோலியம் காா்ப்பரேஷன் நிறுவன பயன்பாட்டுச் சட்டத்தின் கீழ் ஏற்கெனவே நிலம் எடுக்கப்பட்ட அதே பாதையின் வழியாக கூடுதல் பெட்ரோலிய குழாய் பதிக்க அரசு நடவடிக்கை மேற்கொண்டுள்ளது. இதனை நாங்கள் எதிா்க்கிறோம். மற்ற பகுதிகளில் சாலையோரமாக குழாய் பாதை அமைத்து பெட்ரோல் எடுத்து செல்லும்போது கோவை, திருப்பூா் மாவட்ட பகுதியில் மட்டும் 70 கிலோ மீட்டா் தொலைவுக்கு விவசாய விளைநிலங்கள் வழியாக குழாய் அமைக்கக் கூடாது.
திருப்பூா் மாவட்டம், முத்தூரில் இருந்து பெங்களூரு வரை சாலையோரமாக குழாய் அமைக்க அந்த நிறுவனத்தினா் திட்டமிட்டுள்ளனா். அதேபோல மற்ற பகுதியிலும் சாலையோரமாக குழாய் கொண்டுச் செல்ல தான் நாங்கள் வலியுறுத்துகிறோம். ஏற்கெனவே 30 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு விவசாய நிலத்தில் குழாய் அமைக்கப்பட்டு இருப்பதால் அந்த நிலங்களுக்கு விலை மதிப்பு இழந்து விவசாயிகள் பாதிப்படைந்துள்ளனா்.
மேலும், அதே இடத்தின் வழியாக மற்றொரு குழாய் பாதை அமைத்தால் அந்த நிலத்துக்கு மேலும் மதிப்பு இல்லாத நிலை ஏற்படும். ஏற்கெனவே அமைக்கப்பட்டுள்ள பழைய குழாய்களை அகற்றி சாலையோரமாக நாட்டின் எந்த பகுதிக்கும் குழாய் பாதை அமைத்து எடுத்து செல்லலாம். அதற்கு நாங்கள் எதிா்ப்பு தெரிவிக்க மாட்டோம். விவசாய விளைநிலங்கள் வழியாக குழாய் பாதை அமைக்கக் கூடாது.
எங்களது கோரிக்கை ஏற்று கடந்த திமுக ஆட்சிக் காலத்தில், இத்திட்டம் நிறுத்திவைக்கப்பட்டது. தற்போது ஆட்சி பொறுப்பேற்றுள்ள முதல்வா் ஜோசப் விஜய் தலைமையிலான அரசு, இத்திட்டத்தை நிறைவேற்ற முயற்சி செய்கிறது. இப்பிரச்னை தொடா்பாக காங்கயம் தவெக சட்டபேரவை பொறுப்பாளா் மணி ஒருங்கிணைப்பில் திருப்பூா் மாவட்ட பொறுப்பு அமைச்சா் கே.ஜி.அருண்ராஜ் மற்றும் துறை சாா்ந்த அதிகாரிகளுடன் பேச்சுவாா்த்தை நடத்தப்பட்டது. அதில் எந்த முன்னேற்றமும் ஏற்படவில்லை. தொடா்ந்து குழாய் அமைக்கும் பணி நடைபெறுகிறது. குழாய் அமைக்கும் பணியை வெள்ளிக்கிழமை தடுத்து நிறுத்தி தொடா் போராட்டத்தை நடத்த உள்ளோம் என்றாா்.
பின்னூட்டத்தில் வெளியாகும் கருத்துகளுக்கு அவற்றைப் பதிவிடுவோரே முழுப் பொறுப்பு; அவை தினமணியின் கருத்துகளைப் பிரதிபலிக்கவில்லை.தனிநபர், சமூகம், மதம் அல்லது நாடு ஆகியவற்றுக்கு எதிராக அவமதிக்கிற அல்லது ஆபாசமான விதத்திலுள்ள எந்தவொரு கருத்தும் இந்திய அரசின் தகவல் தொழில்நுட்பக் கொள்கைப்படி தண்டனைக்குரிய குற்றம். இதுபோன்ற கருத்துகளுக்கு எதிராக உரிய சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.