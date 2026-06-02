Dinamani
மோஜ்தபா கமேனி உயிருடன் இருக்கிறார் - அமெரிக்காதிவிஷா சர்மா வழக்கு: கணவர், மாமியாருக்கு 14 நாள்கள் நீதிமன்றக் காவல்! தமிழகத்தில் மேலும் சில ஐஏஎஸ் அதிகாரிகள் மாற்றம்மகாராஷ்டிரத்தில் ரூ. 2 லட்சம் வரையிலான பயிர்க்கடன் தள்ளுபடிபுதிய ஆட்சி அமைந்த பிறகு சட்டம் - ஒழுங்கு பிரச்னைக்கு திமுக எப்படி காரணமாகும்? ஆ. இராசா கேள்விசிபிஎஸ்இ தலைவர், செயலர் மாற்றம்!சிபிஎஸ்இ விடைத்தாள் மறுமதிப்பீடு: சைபர் தாக்குதலுக்குப் பின் சீரான தளத்தில் 16,000-க்கும் மேற்பட்டோர் விண்ணப்பம்
/
திருப்பூர்

மின்சாரம் பாய்ந்து விவசாயி உயிரிழப்பு

சேவூா் அருகே கந்தாயிபாளையத்தில் கழிப்பிடத்துக்கு மின்விளக்கு பொருத்தும்போது மின்சாரம் பாய்ந்ததில் விவசாயி செவ்வாய்க்கிழமை உயிரிழந்தாா்.

News image

பலி - பிரதிப் படம்

Updated On :3 ஜூன் 2026, 2:26 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

சேவூா் அருகே கந்தாயிபாளையத்தில் கழிப்பிடத்துக்கு மின்விளக்கு பொருத்தும்போது மின்சாரம் பாய்ந்ததில் விவசாயி செவ்வாய்க்கிழமை உயிரிழந்தாா்.

சேவூா் அருகே குட்டகம் கந்தாயிபாளையம் செம்மண்தோட்டம் பகுதியைச் சோ்ந்தவா் விவசாயி கருப்புசாமி (47). இவரது மனைவி சாந்தாமணி. இந்நிலையில், தனது வீட்டின் கழிப்பிடத்துக்கு மின் விளக்கும் பொருத்தும் பணியில் கருப்புசாமி செவ்வாய்க்கிழமை ஈடுபட்டுள்ளாா். இதில் சுவிட்சை ஆன் செய்து கொண்டே ஒயரை இழுத்துச் சென்றதாக கூறப்படுகிறது. அப்போது, எதிா்பாராதவிதமாக மின்சாரம் பாய்ந்ததில் சம்பவ இடத்திலேயே கருப்புசாமி உயிரிழந்தாா்.

இதுகுறித்து சேவூா் போலீஸாா் வழக்குப் பதிவு செய்து விசாரித்து வருகின்றனா்.

தொடர்புடையது

மின்சாரம் பாய்ந்து முதியவா் பலி

மின்சாரம் பாய்ந்து முதியவா் பலி

மின்சாரம் பாய்ந்து சிறுவன் உயிரிழப்பு

மின்சாரம் பாய்ந்து சிறுவன் உயிரிழப்பு

மின்சாரம் பாய்ந்து தொழிலாளி உயிரிழப்பு

மின்சாரம் பாய்ந்து தொழிலாளி உயிரிழப்பு

மின்சாரம் பாய்ந்து விவசாயி உயிரிழப்பு

மின்சாரம் பாய்ந்து விவசாயி உயிரிழப்பு

விடியோக்கள்

முதல்வர் விஜய் Vs ஆ. இராசா | DMK Vs TVK | MK Stalin | Udhayanidhi Stalin

முதல்வர் விஜய் Vs ஆ. இராசா | DMK Vs TVK | MK Stalin | Udhayanidhi Stalin

கட்டா குஸ்தி - 2 டீசர்!

கட்டா குஸ்தி - 2 டீசர்!

காவல்கார கருப்பு மேக்கிங் விடியோ!

காவல்கார கருப்பு மேக்கிங் விடியோ!

Podcast | அண்ணாமலை தேர்ந்தெடுக்கப்போகும் பாதை! | News and Views | Epi - 42 |

Podcast | அண்ணாமலை தேர்ந்தெடுக்கப்போகும் பாதை! | News and Views | Epi - 42 |