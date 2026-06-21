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திருப்பூர்

லாட்டரி விற்பனை: முதியவா் கைது

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கைது - சித்திரிப்பு

Updated On :21 ஜூன் 2026, 2:21 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

முத்தூரில் லாட்டரி விற்பனையில் ஈடுபட்ட முதியவரை போலீஸாா் சனிக்கிழமை கைது செய்தனா்.

முத்தூா் கடைவீதி பகுதியில் வெள்ளக்கோவில் காவல் நிலைய உதவி ஆய்வாளா் கே.ஆனந்தகிருஷ்ணன் கண்காணிப்புப் பணியில் சனிக்கிழமை ஈடுபட்டிருந்தாா். அப்போது, பேருந்து நிலையத்தில் லாட்டரி விற்பனை நடைபெறுவதாக தகவல் கிடைத்தது.

சம்பவ இடத்துக்குச் சென்ற அவா், லாட்டரி சீட்டுகள் விற்பனையில் ஈடுபட்டிருந்த நபரைப் பிடித்தாா். விசாரணையில், அவா் முத்தூா் செங்கோடம்பாளையத்தைச் சோ்ந்த குப்பனன் (80) என்பது தெரியவந்தது. இதையடுத்து, அவரைக் கைது செய்த போலீஸாா், அவரிடமிருந்த லாட்டரி சீட்டுகளை பறிமுதல் செய்தனா்.

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