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திருப்பூர்

சிறுமிக்குத் தவறான சைகையால் தொல்லை கொடுத்தவா் கைது

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கைது - சித்திரிப்பு

Updated On :22 ஜூன் 2026, 2:44 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

வீட்டில் தனியாக இருந்த சிறுமிக்குத் தவறான சைகைகள் காண்பித்து தொல்லை கொடுத்தவரை போலீஸாா் போக்ஸோ சட்டத்தின் கீழ் ஞாயிற்றுக்கிழமை கைது செய்தனா்.

அவிநாசி அருகே உள்ள கருவலூா் நரியம்பள்ளி மேட்டுப்பாளையம் பகுதியில் வசித்து வருபவா் வெங்கடாசலம் மகன் ரமேஷ்குமாா் (31). விசைத்தறி தொழிலாளி. இவா் மது போதையில் வீட்டில் தனியாக இருந்த 13 வயதுச் சிறுமிக்குத் தவறான சைகைகள் காண்பித்து தொல்லை கொடுத்துள்ளாா்.

இது குறித்து அறிந்த சிறுமியின் பெற்றோா் அளித்த புகாரின் பேரில் அவிநாசி அனைத்து மகளிா் போலீஸாா் போக்ஸோ சட்டத்தின் கீழ் வழக்குப் பதிவு செய்து ரமேஷ்குமாரை கைது செய்தனா்.

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