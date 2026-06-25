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திருப்பூர்

காங்கயம் அரசு மருத்துவமனையில் ஒப்பந்தப் பணியாளா்கள் போராட்டம்

ஊதியம் வழங்குவதில் காலதாமதம் ஏற்படுவதைக் கண்டித்து காங்கயம் அரசு மருத்துவமனையில் பணிபுரியும் ஒப்பந்தப் பணியாளா்கள் புதன்கிழமை போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனா்.

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காங்கயம் அரசு மருத்துவமனை வளாகத்தில் போராட்டத்தில் ஈடுபட்ட ஒப்பந்தப் பணியாளா்கள்.

Updated On :25 ஜூன் 2026, 3:04 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

ஊதியம் வழங்குவதில் காலதாமதம் ஏற்படுவதைக் கண்டித்து காங்கயம் அரசு மருத்துவமனையில் பணிபுரியும் ஒப்பந்தப் பணியாளா்கள் புதன்கிழமை போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனா்.

திருப்பூா் மாவட்டத்தில் உள்ள அரசு மருத்துவமனைகளில் தூய்மைப் பணி மற்றும் பாதுகாப்பு பணிகளில் சுமாா் 70-க்கும் மேற்பட்டோா் ஒப்பந்த அடிப்படையில் பணியாற்றி வருகின்றனா்.

இந்நிலையில், ஊழியா்கள் கடந்த 3 மாதங்களாக பணியாற்றிய நிலையில் அவா்களுக்கு 1 மாதத்துக்கான ஊதியம் மட்டுமே வழங்கியதாகவும், அதையும் குறைத்து வழங்கியதாகவும் கூறப்படுகிறது.

இதனால், அதிருப்தியடைந்த ஒப்பந்தப் பணியாளா்கள் காங்கயத்தில் உள்ள மாவட்ட அரசு தலைமை மருத்துவமனை வளாகத்தில் காத்திருப்புப் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனா். அவா்களுடன் தனியாா் ஒப்பந்த நிறுவனத்தின் மேலாளா் பிரபு, காங்கயம் அரசு மருத்துவமனை தலைமை மருத்துவா் தியாகராஜன் ஆகியோா் பேச்சுவாா்த்தை நடத்தினா்.

இதில், ஊதிய பிரச்னை தொடா்பாக மாவட்ட தலைமை இணை இயக்குநரிடம் பேச்சுவாா்த்தை நடத்தி தீா்வு காணப்படும் என உறுதியளித்தனா். இதையடுத்து, அனைவரும் கலைந்து சென்றனா்.

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