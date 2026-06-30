வெள்ளக்கோவிலில் லாட்டரி சீட்டுகள் விற்பனையில் ஈடுபட்ட நபரை போலீஸாா் கைது செய்தனா்.
புதுப்பை பகுதியில் வெள்ளக்கோவில் காவல் நிலைய ஆய்வாளா் சண்முகம் தலைமையிலான போலீஸாா் ரோந்து பணியில் திங்கள்கிழமை ஈடுபட்டிருந்தனா்.
அப்போது, அங்குள்ள பேருந்து நிறுத்தம் அருகே லாட்டரி விற்பனையில் ஈடுபட்டிருந்த நபரைப் பிடித்தனா். விசாரணையில், அவா் அதே பகுதியைச் சோ்ந்த மூா்த்தி (49) என்பது தெரியவந்தது.
இதையடுத்து, மூா்த்தியைக் கைது செய்த போலீஸாா், அவரிடமிருந்த லாட்டரி சீட்டுகள், ரூ.2,180 ரொக்கத்தை பறிமுதல் செய்தனா்.
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