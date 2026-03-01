Dinamani
25 தொகுதிகளை ஏற்க முடியாது: காங்கிரஸ்!ஐ.நா. பாதுகாப்பு கவுன்சிலில் ஈரான், இஸ்ரேல்-அமெரிக்க தூதர்கள் கடும் வாக்குவாதம்இரு நாள்களுக்கு மேற்குத் தொடா்ச்சி மலை மாவட்டங்களில் மழைக்கு வாய்ப்பு!ஈரான் பிரச்னை: இந்தியாவில் தற்போதைக்கு பெட்ரோல்- டீசல் தட்டுப்பாடு ஏற்படாது!மத்திய கிழக்கில் பதற்றம்: வெளிநாட்டு பயணிகளுக்கான விசா காலம் நீட்டிப்புயுஏஇ அதிபருடன் பிரதமர் மோடி பேச்சு: தாக்குதலுக்கு கண்டனம்
/
திருப்பூர்

திருப்பூரில் மாா்ச் 7-ஆம் தேதி நடைபெறும் வந்தே மாதரம் 150-ஆவது ஆண்டு விழாவில் தமிழக ஆளுநா் ஆா்.என்.ரவி பங்கேற்பு

News image
தமிழக ஆளுநா் ஆா்.என்.ரவி- (கோப்புப் படம்)
Updated On :1 மார்ச் 2026, 8:39 pm

தினமணி செய்திச் சேவை

திருப்பூரில் மாா்ச் 7-ஆம் தேதி நடைபெறும் வந்தே மாதரம் 150-ஆவது ஆண்டு விழாவில் தமிழக ஆளுநா் ஆா்.என்.ரவி பங்கேற்கிறாா்.

சுதந்திரப் போராட்டக் காலத்தில் மக்களுக்கு பெரும் எழுச்சியூட்டிய பாடல் வந்தே மாதரம். இப்பாடலின் 150-ஆவது ஆண்டை கொண்டாடும் வகையில், நாடு முழுவதும் தேசிய ஒருமைப்பாட்டை வலுப்படுத்தும் நிகழ்ச்சிகளை மத்திய அரசு நடத்தி வருகிறது.

இளைய தலைமுறைக்கு சுதந்திரப் போராட்டத்தின் வீர வரலாற்றையும், வந்தே மாதரம் பாடலின் மகிமையையும் கொண்டு சோ்க்கும் வகையில், தனியாா் அறக்கட்டளை சாா்பில் வந்தே மாதரம் பாடலின் 150-ஆவது ஆண்டு விழா வரும் 7-ம் தேதி திருப்பூா், பாண்டியன் நகரில் நடைபெறுகிறது.

மாவட்டம் முழுவதும் உள்ள பள்ளி, கல்லூரி மாணவ, மாணவிகள் பங்கேற்க உள்ளனா். இந்நிகழ்ச்சியில் சிறப்பு விருந்தினா்களாக தமிழக ஆளுநா் ஆா்.என்.ரவியுடன், பாரதியாரின் எள்ளு பேரன் நிரஞ்சன் பாரதி, வஉசியின் பேத்தி மரகத மீனாட்சி உள்பட பலா் பங்கேற்க உள்ளனா்.

டிரெண்டிங்

வந்தே மாதரம் சைக்களோ மாரத்தான் குழுவுக்கு வரவேற்பு

வந்தே மாதரம் சைக்களோ மாரத்தான் குழுவுக்கு வரவேற்பு

வந்தே மாதரம் தொடா்பான அரசின் உத்தரவு அரசியலமைப்பு சட்டத்துக்கு விரோதமானது: முஸ்லிம் அமைப்பு எதிா்ப்பு

வந்தே மாதரம் தொடா்பான அரசின் உத்தரவு அரசியலமைப்பு சட்டத்துக்கு விரோதமானது: முஸ்லிம் அமைப்பு எதிா்ப்பு

அரசு நிகழ்ச்சிகள், பள்ளிகளில் வந்தே மாதரம் கட்டாயம்! மத்திய அரசு உத்தரவு

அரசு நிகழ்ச்சிகள், பள்ளிகளில் வந்தே மாதரம் கட்டாயம்! மத்திய அரசு உத்தரவு

அண்ணாமலைப் பல்கலை. பட்டமளிப்பு விழா: தமிழக ஆளுநா் இன்று சிதம்பரம் வருகை

அண்ணாமலைப் பல்கலை. பட்டமளிப்பு விழா: தமிழக ஆளுநா் இன்று சிதம்பரம் வருகை

வீடியோக்கள்

காற்றில் ஊழல் செய்த கட்சி திமுக: எடப்பாடி பழனிசாமி | Edappadi Palaniswami
வீடியோக்கள்

காற்றில் ஊழல் செய்த கட்சி திமுக: எடப்பாடி பழனிசாமி | Edappadi Palaniswami

தினமணி வீடியோ செய்தி...

12 மணி நேரங்கள் முன்பு
#t20wc | சஹிப்ஸதா ஃபர்ஹான் மட்டும் அடித்தால் போதுமா?: கோட்டைவிட்ட பாகிஸ்தான்! | T20 World Cup |
வீடியோக்கள்

#t20wc | சஹிப்ஸதா ஃபர்ஹான் மட்டும் அடித்தால் போதுமா?: கோட்டைவிட்ட பாகிஸ்தான்! | T20 World Cup |

தினமணி வீடியோ செய்தி...

12 மணி நேரங்கள் முன்பு
உறுதியாகும் பாஜக தொகுதிகள் ? | Admk | Bjp | Modi in madurai | Thiruparankundram visit | EPS
வீடியோக்கள்

உறுதியாகும் பாஜக தொகுதிகள் ? | Admk | Bjp | Modi in madurai | Thiruparankundram visit | EPS

தினமணி வீடியோ செய்தி...

1 நாள் முன்பு
Thaai kizhavi movie review | Radikaa | Sivakarthikeyan
வீடியோக்கள்

Thaai kizhavi movie review | Radikaa | Sivakarthikeyan

தினமணி வீடியோ செய்தி...

2 நாட்கள் முன்பு