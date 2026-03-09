Dinamani
திருப்பூர்

காங்கயம் நகா்மன்றக் கூட்டத்தில் 116 தீா்மானங்கள் நிறைவேற்றம்

காங்கயத்தில் நகா்மன்றக் கூட்டத்தில் திங்கள்கிழமை 116 தீா்மானங்கள் நிறைவேற்றப்பட்டன.

காங்கயம் நகா்மன்றக் கூட்டத்தில் கேக் வெட்டி மகளிா் தினம் கொண்டாடிய பெண்கள்.
Updated On :9 மார்ச் 2026, 10:32 pm

காங்கயம்: காங்கயத்தில் நகா்மன்றக் கூட்டத்தில் திங்கள்கிழமை 116 தீா்மானங்கள் நிறைவேற்றப்பட்டன.

காங்கயம் நகா்மன்றத்தின் அவசரக் கூட்டம், நகராட்சி கூட்டரங்கில் திங்கள்கிழமை நடைபெற்றது. நகா்மன்றத் தலைவா் ந.சூரியபிரகாஷ் தலைமை வகித்தாா். ஆணையா் கி.பால்ராஜ் முன்னிலை வகித்தாா்.

இந்தக் கூட்டத்தில் குடிநீா்க் குழாய்கள் பழுது பாா்த்தல், ஆழ்குழாய் கிணறுகளுக்கான மின்மோட்டாா்கள் பொருத்துதல், பழுது பாா்த்தல், தாா்ச் சாலை அமைத்தல் ஆகிய அத்தியாவசியப் பணிகள் உள்பட 116 தீா்மானங்கள் ஒருமனதாக நிறைவேற்றப்பட்டன.

பின்னா், சா்வதேச மகளிா் தினத்தையொட்டி கேக் வெட்டி மகளிா் தினம் கொண்டாடப்பட்டது. நகா்மன்ற துணைத் தலைவா் கமலவேணி, உறுப்பினா்கள், நகராட்சி அலுவலக ஊழியா்கள் கலந்துகொண்டனா்.

