Dinamani
எல்பிஜி தட்டுப்பாடு எதிரொலி: புணேயில் எரிவாயு தகன மையங்களை மூட உத்தரவு!சென்னையில் வணிக எரிவாயு சிலிண்டர் விநியோகத்தை நிறுத்துவதாக இந்தியன் ஆயில் கார்பரேஷன் நிறுவனம் அறிவிப்புபெங்களூரில் வணிக சிலிண்டர்கள் நிறுத்தம்! நாளை முதல் ஹோட்டல்கள் மூடல்! மும்பையில் தட்டுப்பாடு!தேர்தலுக்காக மட்டும் நாம் கூட்டணி வைக்கவில்லை, கொள்கைக்காக கூட்டணி வைத்துள்ளோம் - மு.க. ஸ்டாலின்மகளிர் உரிமைத் தொகையை யாராலும் தடுத்து நிறுத்த முடியாது : மு.க. ஸ்டாலின்திமுக ஆட்சியில் 2 லட்சத்துக்கும் மேற்பட்ட விவசாயிகளுக்கு இலவச மின் இணைப்பு : திருச்சியில் மு.க. ஸ்டாலின் பேச்சுதலைசிறந்த வரலாற்றாசிரியர்களில் ஒருவரும் எழுத்தாளருமான கே.என். பணிக்கர் இன்று (மார்ச் 9) காலமானார். அவருக்கு வயது 89.சுவாமிமலை கோயிலில் 2 மின்தூக்கிகள் அமைக்க ரூ. 3.55 கோடியா? அண்ணாமலை கேள்விராகுல் மீதான அவதூறு வழக்கு: மார்ச் 12-ல் விசாரணை!
/
திருப்பூர்

தீரன் சின்னமலை கல்லூரியில் மகளிா் தினக் கொண்டாட்டம்

திருப்பூா் தீரன் சின்னமலை மகளிா் கல்லூரியில் உலக மகளிா் தினக் கொண்டாட்டம் திங்கள்கிழமை நடைபெற்றது.

News image
திருப்பூா் தீரன் சின்னமலை கல்லூரி மகளிா் தின விழாவில் விருது பெற்றவா்கள்.
Updated On :9 மார்ச் 2026, 8:20 pm

Syndication

திருப்பூா்: திருப்பூா் தீரன் சின்னமலை மகளிா் கல்லூரியில் உலக மகளிா் தினக் கொண்டாட்டம் திங்கள்கிழமை நடைபெற்றது.

தமிழ்நாடு சட்டப் பணிகள் ஆணைக்குழுவின் தலைவரும், முதன்மை மாவட்ட நீதிபதியுமான என்.குணசேகரன் வழிகாட்டுதலின்படி திருப்பூா் மாவட்ட தலைமை குற்றவியல் நீதித் துறை நடுவா் பி.மோகனவள்ளி தலைமையில் நடைபெற்றது. நாட்டு நலப்பணி திட்ட அலுவலா் எஸ்.செல்வஜெயந்தி வரவேற்புரையாற்றினாா்.

கல்லூரியின் தலைமை நிா்வாக அதிகாரி ரேச்சல் நான்சி பிலிப், விழுதுகள் தன்னா்வ தொண்டு நிறுவனத்தின் திட்ட மேலாளா் கே.சந்திரா ஆகியோா் வாழ்த்தினா். பெண்கள் தின வரலாறு, சிறப்பு குறித்து திருப்பூா் மாவட்ட சட்டப் பணிகள் ஆணைக்குழு வழக்குரைஞா் பி.கௌரி பேசினாா்.

தலைமை குற்றவியல் நீதித் துறை நடுவா் பி.மோகனவள்ளி பேசியதாவது:

இந்த கல்லூரியில் பேசுவதற்கு பெருமிதமும், சிறு வரலாறும் உள்ளது. எங்கள் குடும்பம் மற்றும் நான் வசித்த ஊரின் முதல் பட்டதாரியும், முதல் அரசு அதிகாரியும் நான்தான். இந்த இடத்தை அடைவற்கு பல்வேறு சிரமங்களையும், போராட்டங்களையும் சந்திக்க வேண்டியிருந்தது. அந்த சிரமங்கள் எதுவும் இந்த தலைமுறைக்கு இல்லை. சமூக ஊடகங்களின் தாக்கத்தில் இருந்து நம்மை தற்காத்துக்கொள்ள வேண்டும் என்றாா்.

பல்வேறு பிரிவுகளில் சிறப்பிடம் பிடித்தவா்களுக்கு விருதுகள் வழங்கப்பட்டன.

டிரெண்டிங்

அந்தியூரில் மருத்துவப் பணியாளா்கள் மகளிா் தினக் கொண்டாட்டம்

அந்தியூரில் மருத்துவப் பணியாளா்கள் மகளிா் தினக் கொண்டாட்டம்

தீரன் சின்னமலை சிலை திறப்பு: தமிழக அரசுக்கு கொமதேக நன்றி

தீரன் சின்னமலை சிலை திறப்பு: தமிழக அரசுக்கு கொமதேக நன்றி

அறச்சலூா் தீரன் சின்னமலை திருவுருவச் சிலை: காணொலி மூலம் முதல்வா் திறந்துவைத்தாா்

அறச்சலூா் தீரன் சின்னமலை திருவுருவச் சிலை: காணொலி மூலம் முதல்வா் திறந்துவைத்தாா்

அரசுப் பள்ளியில் வண்ணங்கள் தினக் கொண்டாட்டம்

அரசுப் பள்ளியில் வண்ணங்கள் தினக் கொண்டாட்டம்

வீடியோக்கள்

சஞ்சு சாம்சன் ஜெயித்த கதை!
வீடியோக்கள்

சஞ்சு சாம்சன் ஜெயித்த கதை!

தினமணி வீடியோ செய்தி...

6 மணி நேரங்கள் முன்பு
#t20wc | டி20 உலகக் கோப்பை: இந்தியா மீண்டும் சாம்பியன்! | T20 World Cup
வீடியோக்கள்

#t20wc | டி20 உலகக் கோப்பை: இந்தியா மீண்டும் சாம்பியன்! | T20 World Cup

தினமணி வீடியோ செய்தி...

6 மணி நேரங்கள் முன்பு
நிதீஷ் நிலைமை எடப்பாடிக்கும் ஏற்படுமா? | ADMK | Avadi Kumar interview | EPS | BJP
வீடியோக்கள்

நிதீஷ் நிலைமை எடப்பாடிக்கும் ஏற்படுமா? | ADMK | Avadi Kumar interview | EPS | BJP

தினமணி வீடியோ செய்தி...

14 மணி நேரங்கள் முன்பு
யூத் டிரைலர்!
வீடியோக்கள்

யூத் டிரைலர்!

தினமணி வீடியோ செய்தி...

1 நாள் முன்பு