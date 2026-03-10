Dinamani
இயக்குநர் தக்காளி சீனிவாசன் காலமானார்!எரிவாயு தட்டுப்பாடு எதிரொலி: எல்பிஜி உற்பத்தியை அதிகரிக்கிறோம் - ரிலையன்ஸ் 2 நாள்களில் திமுக - தேமுதிக தொகுதிப் பங்கீடு! எல்.கே. சுதீஷ்திமுக, அதிமுக இல்லாத கூட்டணி? ராமதாஸுடன் சசிகலா சந்திப்பு2 நாள்களில் திமுக - தேமுதிக தொகுதிப் பங்கீடு! எல்.கே. சுதீஷ்நாட்டின் கோதுமை உற்பத்தி 2% அதிகரிப்பு! 120 மில்லியன் டன் - மத்திய அரசுசௌதிக்குச் செல்ல மேற்காசியாவில் உள்ள நேபாள மக்களுக்கு அந்நாட்டு அரசு அறிவுறுத்தல்இண்டிகோ விமான நிறுவனத்தின் தலைமை செயல் அதிகாரி பீட்டர்ஸ் எல்பர்ஸ் ராஜிநாமாபாகிஸ்தானில் அறிமுகமாகும் 5ஜி: அலைக்கற்றை ஏலம் முடிந்தது!
/
திருப்பூர்

10-ஆம் வகுப்பு பொதுத்தோ்வு: மாவட்டத்தில் 29,444 போ் எழுதுகின்றனா்

தமிழகத்தில் 10-ஆம் வகுப்பு பொதுத்தோ்வு புதன்கிழமை தொடங்குகிறது. இதில் திருப்பூா் மாவட்டத்தில் 29,444 போ் தோ்வு எழுதுகின்றனா்.

News image
பொதுத்தோ்வு- கோப்புப் படம்
Updated On :10 மார்ச் 2026, 8:48 pm

தினமணி செய்திச் சேவை

தமிழகத்தில் 10-ஆம் வகுப்பு பொதுத்தோ்வு புதன்கிழமை தொடங்குகிறது. இதில் திருப்பூா் மாவட்டத்தில் 29,444 போ் தோ்வு எழுதுகின்றனா்.

பிளஸ் 2 பொதுத்தோ்வு கடந்த 2-ஆம் தேதி தொடங்கி நடைபெற்று வரும் நிலையில், திருப்பூா் மாவட்டம் முழுவதும் 109 மையங்களில் 10-ஆம் வகுப்பு பொதுத்தோ்வு புதன்கிழமை (மாா்ச் 11) தொடங்குகிறது. முதல் நாள் தமிழ்த் தோ்வும், 16-ஆம் தேதி ஆங்கிலம், 25-ஆம் தேதி கணிதம், 30-ஆம் தேதி அறிவியல், ஏப்ரல் 2-ஆம் தேதி சமூக அறிவியல் தோ்வும் நடைபெறுகிறது. ஏப்ரல் 6-ஆம் தேதி விருப்ப மொழிப் பாடத்துடன் தோ்வுகள் முடிவடைகின்றன.

மாவட்டத்தில் உள்ள பள்ளிகளில் பயிலும் 14,375 மாணவா்கள், 15,069 மாணவிகள் என மொத்தம் 29,444 போ் பொதுத் தோ்வை எழுதுகின்றனா். அதேபோல, தனித் தோ்வா்களாக 1,267 போ் தோ்வு எழுதுகின்றனா். முதன்மைக் கண்காணிப்பாளா், கூடுதல் கண்காணிப்பாளா், தோ்வுக்கூட பொறுப்பாளா், தோ்வறை அலுவலா், பறக்கும் படையினா், வினாத்தாள் கட்டுக் காப்பாளா், வழித்தட அலுவலா் உள்ளிட்ட பல்வேறு பணிகளில் 2,100 கல்வி அலுவலா்கள் தோ்வுப் பணிகளில் ஈடுபட உள்ளனா்.

இது குறித்து மாவட்ட கல்வி அலுவலா் காளிமுத்து கூறியதாவது:

திருப்பூா் விவேகானந்தா வித்யாலயா, ஜெய் ஸ்ரீராம் கல்லூரியில் நடைபெற்ற 10-ஆம் வகுப்பு பொதுத்தோ்வு தொடா்பான ஆலோசனைக் கூட்டத்தில் தோ்வுப் பணியில் ஈடுபடும் அலுவலா்களுக்கு வழிகாட்டுதல் வழங்கப்பட்டுள்ளது. தோ்வில் காப்பி அடிப்பதை தடுக்கவும், முறைகேடுகளில் ஈடுபடுவோரை கண்டறியவும், கல்வி அதிகாரிகள் தலைமையில் பறக்கும் படை குழுக்கள் அமைக்கப்பட்டுள்ளன.

தோ்வு மையங்கள் முழுமையாக தயாா்படுத்தப்பட்டு குடிநீா், இருக்கை, கழிப்பிடம் உள்ளிட்ட வசதிகள் உறுதி செய்யப்பட்டு தோ்வு மையங்கள் முதன்மைக் கண்காணிப்பாளா்களிடம் ஒப்படைக்கப்பட்டுள்ளன. தோ்வுகளுக்கு இடையே போதிய அளவில் இடைவெளியை தோ்வுத் துறை வழங்கி உள்ளதால், நேரத்தை முழுமையாக பயன்படுத்தி மாணவ, மாணவிகள் தோ்வுக்குத் தயாரானால் நிச்சயம் தோ்ச்சி பெற முடியும் என்றாா்.

டிரெண்டிங்

10-ஆம் வகுப்பு பொதுத்தோ்வு இன்று தொடக்கம்

10-ஆம் வகுப்பு பொதுத்தோ்வு இன்று தொடக்கம்

இன்று பத்தாம் வகுப்பு தோ்வு: நெல்லை, தென்காசியில் 41,633 போ் எழுதுகின்றனா்

இன்று பத்தாம் வகுப்பு தோ்வு: நெல்லை, தென்காசியில் 41,633 போ் எழுதுகின்றனா்

எஸ்எஸ்எல்சி தோ்வு நாளை தொடக்கம்: அரியலூா் மாவட்டத்தில் 10,113 மாணவா்கள் எழுதுகின்றனா்

எஸ்எஸ்எல்சி தோ்வு நாளை தொடக்கம்: அரியலூா் மாவட்டத்தில் 10,113 மாணவா்கள் எழுதுகின்றனா்

நாளை பத்தாம் வகுப்பு பொதுத்தோ்வு தொடக்கம்: கடலூா் மாவட்டத்தில் 33,437 மாணவா்கள் எழுதுகின்றனா்

நாளை பத்தாம் வகுப்பு பொதுத்தோ்வு தொடக்கம்: கடலூா் மாவட்டத்தில் 33,437 மாணவா்கள் எழுதுகின்றனா்

வீடியோக்கள்

இளம் வயதில் அரசியலுக்கு வந்தது ஏன்?: மனம் திறந்த மைதிலி தாக்குர் | Maithili Thakur |
வீடியோக்கள்

இளம் வயதில் அரசியலுக்கு வந்தது ஏன்?: மனம் திறந்த மைதிலி தாக்குர் | Maithili Thakur |

தினமணி வீடியோ செய்தி...

7 மணி நேரங்கள் முன்பு
சென்னை வந்தடைந்த அஜித்குமார்!
வீடியோக்கள்

சென்னை வந்தடைந்த அஜித்குமார்!

தினமணி வீடியோ செய்தி...

5 மணி நேரங்கள் முன்பு
துரு துரு பாடல்!
வீடியோக்கள்

துரு துரு பாடல்!

தினமணி வீடியோ செய்தி...

5 மணி நேரங்கள் முன்பு
நம் வீட்டு கிச்சன் கதவுகளைத் தட்டத் தொடங்கிய ஈரான் போர்! | Explainer | LPG Crisis | Dinamani
வீடியோக்கள்

நம் வீட்டு கிச்சன் கதவுகளைத் தட்டத் தொடங்கிய ஈரான் போர்! | Explainer | LPG Crisis | Dinamani

தினமணி வீடியோ செய்தி...

7 மணி நேரங்கள் முன்பு