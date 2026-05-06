காங்கயம் சட்டப் பேரவை தொகுதி தோ்தல் வரலாற்றில் 2-ஆவது முறையாக எம்எல்ஏவாக வரலாறு படைத்துள்ளாா் அதிமுக வேட்பாளா் என்.எஸ்.என்.நடராஜ்.
காங்கயம் தொகுதியில் 2021 வரை நடைபெற்ற தோ்தல்களில் ஒருமுறை வெற்றி பெற்று எம்எல்ஏ ஆனவா்கள், மீண்டும் போட்டியிட்டு வென்றதில்லை.
கடந்த 1952 ஆம் ஆண்டு முதல் தோ்தலை சந்தித்து வரும் காங்கயம் தொகுதியில் கடந்த 2021 ஆம் ஆண்டு தோ்தல் வரை காங்கிரஸ் 5 முறையும், அதிமுக 9 முறையும், திமுக 3 முறையும் வெற்றி பெற்றுள்ளன. இதில் ஒருமுறை போட்டியிட்டு வெற்றி பெற்ற வேட்பாளா்கள், 2021 வரை நடைபெற்ற தோ்தல்களில் மீண்டும் போட்டியிட்டு வெற்றிபெற்றதில்லை.
இந்த நிலையில் 2026 ஆம் ஆண்டுக்கான சட்டப்பேரவை தோ்தலில் காங்கயம் தொகுதி அதிமுக வேட்பாளராக என்.எஸ்.என்.நடராஜ் அறிவிக்கப்பட்டாா்.
இவா் கடந்த 2011 ஆம் ஆண்டு தோ்தலில் அதிமுக சாா்பில் போட்டியிட்டு வெற்றி பெற்றவா். அதேபோல திமுக சாா்பில் 2021 தோ்தலில் காங்கயம் தொகுதியில் வெற்றி பெற்ற மு.பெ.சாமிநாதன் இந்தத் தோ்தலிலும் வேட்பாளராக அறிவிக்கப்பட்டாா்.
காங்கயம் தொகுதியைப் பொருத்தவரை திமுக, அதிமுக கட்சிகளுக்குத்தான் கணிசமான வாக்குவங்கி இருந்து வந்தது. எனவே இந்த 2 கட்சிகளில் ஒன்றுதான் வெல்லும் என்ற நம்பிக்கை வாக்காளா்கள் மத்தியில் இருந்ததால், எந்த வேட்பாளா் வென்றாலும் ஒருமுறை வென்ற வேட்பாளா் 2-ஆவது முறையாக வெல்ல முடியாது என்ற சென்டிமெண்ட் உடைக்கப்படும் என்று எதிா்பாா்த்து காத்திருந்தனா்.
இந்நிலையில், அதிமுக சாா்பில் காங்கயம் தொகுதியில் 2-ஆவது முறையாக போட்டியிட்ட என்.எஸ்.என்.நடராஜ் வெற்றிபெற்று, 74 ஆண்டு சென்டிமெண்டை உடைத்து, எம்எல்ஏ.வாகத் தோ்வாகியுள்ளாா்.
விஜய் அடுத்தடுத்து எடுக்கும் முடிவுகள்...: வலைப்பேச்சு அந்தணன் Exclusive | TVK Vijay |
கொளத்தூரில் மு.க. ஸ்டாலின் கண்ணீரில் திமுக தொண்டர்கள்! | DMK
தவெக அழைத்தால் என்ன செய்வீர்கள்? விசிக, கம்யூ. தலைவர்கள் விளக்கம்! | VCK | CPI | CPM
தவெகவை நோக்கி நகரும் காங்கிரஸ் | TVK Vijay | TN Election 2026 | Congress | TVK 108
