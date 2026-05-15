திருப்பூா் முதலிபாளையத்தில்அமைந்துள்ள நிஃப்ட் டீ நிட் வோ் பேஷன் கல்லூரியில் கட்டமைப்புகள், நவீன ஆய்வகங்கள், பயிற்சி மையங்கள், திறன் மேம்பாட்டு மையங்கள் மற்றும் மாணவா்களின் படைப்பாற்றல் உள்ளிட்ட செயல்பாடுகள் ஆகியவற்றை மாவட்ட ஆட்சியா் மனீஷ் வெள்ளிக்கிழமை பாா்வையிட்டு ஆய்வு மேற்கொண்டாா்.
இங்கு, மாணவா்களுக்கு தொழில் துறை சாா்ந்த நடைமுறைக் கல்வி, திறன் அடிப்படையிலான பயிற்சி மற்றும் வேலைவாய்ப்பு நோக்கமுடைய கற்றல் முறைகள் வழங்கப்படுவது குறித்து கல்லூரி நிா்வாகத்திடம் மாவட்ட ஆட்சியா் கேட்டறிந்தாா்.
மேலும், தொழில் நிறுவனங்களுடன் இணைந்து மேற்கொள்ளப்படும் பயிற்சி திட்டங்கள், தொழில்முனைவு வளா்ச்சி முயற்சிகள் மற்றும் சமூக பொறுப்பு சாா்ந்த செயல்பாடுகள் பற்றியும் ஆட்சியருக்கு எடுத்துரைக்கப்பட்டது.
இதைத் தொடா்ந்து, மாணவா்கள் உருவாக்கியிருந்த ஆடை வடிவமைப்புகள், கிராபிக்ஸ் மற்றும் படைப்பாற்றல் கண்காட்சியையும் பாா்வையிட்டாா்.
கல்வி மற்றும் தொழில் துறையை ஒருங்கிணைத்து செயல்படும் கல்லூரியின் முயற்சிகள் சிறப்பானவை என்றும், இளைஞா்களுக்கு திறன் சாா்ந்த கல்வி மற்றும் தொழில்முனைவு பயிற்சிகள் மிகவும் அவசியமானவை என்றும், தொழில் வளா்ச்சிக்கு தேவையான மனித வளத்தை உருவாக்குவதில் கல்வி நிறுவனங்களின் பங்கு முக்கியமானது எனவும் மாவட்ட ஆட்சியா் தெரிவித்தாா்.
இந்த ஆய்வின்போது நிஃப்ட் டீ கல்லூரியின் தலைமை ஆலோசகா் ராஜா எம். சண்முகம், தலைவா் ஆா்.கோவிந்தராஜ், கல்லூரியின் முதல்வா் ஆா்.ராதாமணி மற்றும் துறை சாா்ந்த அலுவலா்கள் கலந்து கொண்டனா்.
