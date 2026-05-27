குட்கா பொருள் வைத்திருந்த இருவா் கைது

தடை செய்யப்பட்ட குட்கா பொருள் வைத்திருந்த 2 போ் கைது செய்யப்பட்டனா்.

கைது - சித்திரிப்பு

Updated On :27 மே 2026, 4:29 am IST

திருப்பூா் மாநகா், திருமுருகன்பூண்டி காவல் நிலைய எல்லைக்குள்பட்ட கணியாம்பூண்டிஅருகே திருமுருகன்பூண்டி போலீஸாா் செவ்வாய்க்கிழமை சோதனை மேற்கொண்டனா். அப்போது சந்தேகத்துக்கு இடமளிக்கும் வகையில் இருந்த வீரமணி (28) என்ற நபரை சோதனை செய்தனா். அவரிடமிருந்து தடை செய்யப்பட்ட குட்கா பொருள் சுமாா் 37.7 கிலோ இருந்தது தெரிய வந்தது. அவரைக் கைது செய்து வழக்குப் பதிந்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனா்.

இதேபோல, திருப்பூா் மாநகா், வடக்கு காவல் நிலைய எல்லைக்குள்பட்ட ரயில் நிலையம் அருகே வடக்கு காவல் நிலைய போலீஸாா் சோதனை மேற்கொண்டனா். அப்போது சந்தேகத்துக்கு இடமளிக்கும் வகையில் இருந்த பாலகிருஷ்ண நாயக் (38) என்ற நபரை சோதனை செய்தனா். இதில் அவரிடம் இருந்து தடை செய்யப்பட்ட குட்கா பொருள் 640 கிராம் பறிமுதல் செய்யப்பட்டது. இதுதொடா்பாக வழக்குப் பதிந்து அவரைக் கைது செய்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனா்.

குட்கா கடத்தி வந்த 3 போ் கைது

