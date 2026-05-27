திருப்பூர்

வேன் மோதி விவசாயி உயிரிழப்பு

வெள்ளக்கோவில் அருகே வேன் மோதியதில் விவசாயி உயிரிழந்தாா்.

சுப்பிரமணி

Updated On :27 மே 2026, 5:19 am IST

வெள்ளக்கோவில்-காங்கயம் சாலை, ஓலப்பாளையத்தை அடுத்துள்ள எல்லக்காட்டுவலசைச் சோ்ந்தவா் சுப்பிரமணி (67). விவசாயியான இவா் திங்கள்கிழமை மாலை ஓலப்பாளையம்-காங்கயம் தேசிய நெடுஞ்சாலையில் சுக்குட்டிபாளையம் பிரிவு அருகே இருசக்கர வாகனத்தில் சென்று கொண்டிருந்தாா்.

அப்போது, பின்னால் வந்த சரக்கு வேன் மோதியதில் படுகாயமடைந்தாா். அருகே இருந்தவா்கள் அவரை மீட்டு ஆம்புலன்ஸ் மூலமாக காங்கயம் அரசு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பிவைத்தனா். அங்கு முதலுதவி அளிக்கப்பட்ட பின்னா் திருப்பூா் மாவட்ட அரசு தலைமை மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டிருந்த நிலையில் சிகிச்சைப் பலனின்றி உயிரிழந்தாா்.

உயிரிழந்த சுப்பிரமணிக்கு மனைவி பூங்கோதை, திருமணமான இரண்டு மகள்கள் உள்ளனா். இதுதொடா்பான புகாரின்பேரில் வேன் ஓட்டுநரான திண்டுக்கல் மாவட்டம், பழனி மேல்கரைப்பட்டியைச் சோ்ந்த சரவணன் (33) மீது வெள்ளக்கோவில் காவல் நிலைய உதவி ஆய்வாளா் மணிமுத்து வழக்குப் பதிவு செய்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றாா்.

