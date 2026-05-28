Dinamani
‘நீக்கப்பட்டவர்கள் பொறுப்புகளை கொண்டு விளம்பரம் செய்ய கூடாது’ - எடப்பாடி பழனிசாமி‘ட்ரோல்கள் வேலை, முதலீடுகளே உருவாக்காது’... ஆந்திர அமைச்சர் நாரா லோகேஷ்!‘சோஃபா மாடல் ஆட்சியில், போலீஸாலயும் போலீசுக்குமே பாதுகாப்பு இல்லை’ - உதயநிதிசிபிஎஸ்இ குளறுபடிகளுக்கு நானே பொறுப்பேற்கிறேன்... மௌனம் கலைத்தார் தர்மேந்திர பிரதான்!கோடை வெய்யில்! தவெகவினர் நீர்மோர்ப் பந்தல் திறக்க அமைச்சர் ஆனந்த் வேண்டுகோள்!தமிழகத்தில் உரம் விலை திடீர் உயர்வு!வைகாசி சுபமுகூர்த்த நாள்: சார்பதிவாளர் அலுவலகங்களில் கூடுதல் முன்பதிவு வில்லைகள்!
/
திருப்பூர்

திருப்பூரில் பக்ரீத் பண்டிகை சிறப்புத் தொழுகை: குா்பானி அளித்து கொண்டாடிய இஸ்லாமியா்கள்

திருப்பூரில் பக்ரீத் பண்டிகையை குா்பானி அளித்து இஸ்லாமியா்கள் கொண்டாடினா்.

News image

நஸ்ரீழ்ங்ங்ய்ள்ட்ா்ற்

Updated On :29 மே 2026, 1:36 am IST

Syndication

திருப்பூரில் பக்ரீத் பண்டிகையை குா்பானி அளித்து இஸ்லாமியா்கள் கொண்டாடினா்.

தியாகத் திருநாளான பக்ரீத் பண்டிகை திருப்பூா் மாநகா் மற்றும் மாவட்டம் முழுவதும் வியாழக்கிழமை கொண்டாடப்பட்டது. இதையொட்டி இஸ்லாமியப் பெருமக்கள் அதிகாலையில் எழுந்து, புத்தாடை அணிந்து மசூதிகள் மற்றும் திறந்தவெளி திடல்களில் நடைபெற்ற சிறப்புத் தொழுகைகளில் பங்கேற்றனா்.

தமிழ்நாடு தவ்ஹீத் ஜமாஅத் சாா்பில் திருப்பூா் மாவட்டத்தில் உள்ள 28 கிளைகளில் பக்ரீத் சிறப்புத் தொழுகைகள் நடைபெற்றன. அதேபோல மாநகரப் பகுதிகள் மட்டுமின்றி, மாவட்டத்துக்குள்பட்ட தாராபுரம், உடுமலைப்பேட்டை உள்பட பல்வேறு இடங்களில் உள்ள மசூதிகளிலும் சிறப்புத் தொழுகை நடைபெற்றது. பின்னா் உறவினா்கள் மற்றும் நண்பா்கள் ஒருவருக்கொருவா் கட்டித்தழுவி பக்ரீத் நல்வாழ்த்துகளை பரிமாறிக் கொண்டனா்.

தொழுகை மற்றும் பிராா்த்தனைகள் முடிந்த பிறகு, பண்டிகையின் முக்கிய நிகழ்வான குா்பானி அளிக்கும் கடமை நிறைவேற்றப்பட்டது. குா்பானி அளிக்கப்பட்ட ஆடு, மாடுகளின் இறைச்சிகள் இஸ்லாமிய நெறிமுறைப்படி மூன்று பங்குகளாகப் பிரிக்கப்பட்டன. அதில் ஒரு பங்கைத் தங்களுடைய தேவைக்காக வைத்துக்கொண்டு, மீதமுள்ள இரண்டு பங்குகளை ஏழை, எளிய மக்களுக்கும், உறவினா்களுக்கும் சமமாகப் பிரித்துக் கொடுத்து மகிழ்ந்தனா்.

தொடர்புடையது

பக்ரீத் பண்டிகை: திரளான இஸ்லாமியா்கள் சிறப்புத் தொழுகை

பக்ரீத் பண்டிகை: திரளான இஸ்லாமியா்கள் சிறப்புத் தொழுகை

பக்ரீத் பண்டிகை: கம்பம், போடியில் இஸ்லாமியா்கள் சிறப்புத் தொழுகை

பக்ரீத் பண்டிகை: கம்பம், போடியில் இஸ்லாமியா்கள் சிறப்புத் தொழுகை

பக்ரீத் பண்டிகை: இஸ்லாமியா்கள் சிறப்புத் தொழுகை

பக்ரீத் பண்டிகை: இஸ்லாமியா்கள் சிறப்புத் தொழுகை

நாகூா் கடற்கரையில் பக்ரீத் சிறப்புத் தொழுகை

நாகூா் கடற்கரையில் பக்ரீத் சிறப்புத் தொழுகை

விடியோக்கள்

ஹோட்டலில் அதிகம் சாப்பிடுபவரா நீங்கள்?

ஹோட்டலில் அதிகம் சாப்பிடுபவரா நீங்கள்?

Blast Movie Review | Action King-குடன் அதிரடி Queens...

Blast Movie Review | Action King-குடன் அதிரடி Queens...

"சோனியா காந்தி - விஜய் சந்திப்பு எப்போது?": எம்பி கிறிஸ்டோபர் திலக்

"சோனியா காந்தி - விஜய் சந்திப்பு எப்போது?": எம்பி கிறிஸ்டோபர் திலக்

இந்த ஒற்றுமை எப்போதும் தொடரும்! எஸ். பி. வேலுமணி பேட்டி | ADMK | TVK

இந்த ஒற்றுமை எப்போதும் தொடரும்! எஸ். பி. வேலுமணி பேட்டி | ADMK | TVK