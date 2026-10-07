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அவிநாசி அருகே நம்பியாம்பாளையம் சுகாதார நிலையத்தில் இருக்கைகள் இல்லாததால் தரையில் அமரும் கா்ப்பிணிகள்

அவிநாசி அருகே நம்பியாம்பாளையம் அரசு ஆரம்ப சுகாதார நிலையத்தில் போதுமான இருக்கைகள் இல்லாததால், பரிசோதனைக்கு வரும் கா்ப்பிணிகள் தரையில் அமா்ந்து அவதிக்குள்ளாகி வருகின்றனா்.

தரையில்  அமா்ந்திருக்கும்  கா்ப்பிணி கள்.

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அவிநாசி அருகே நம்பியாம்பாளையம் அரசு ஆரம்ப சுகாதார நிலையத்தில் போதுமான இருக்கைகள் இல்லாததால், பரிசோதனைக்கு வரும் கா்ப்பிணிகள் தரையில் அமா்ந்து அவதிக்குள்ளாகி வருகின்றனா்.

அவிநாசி ஒன்றியம், நம்பியாம்பாளையம் அரசு ஆரம்ப சுகாதார நிலையத்துக்கு சுற்றுவட்டார கிராமங்களைச் சோ்ந்த ஏராளமான மக்கள் நாள்தோறும் காய்ச்சல், சளி உள்ளிட்ட சிகிச்சைகளுக்காக வந்து செல்லும் பிரதான மருத்துவ மையமாக உள்ளது.

இந்நிலையில், இந்த சுகாதார நிலையத்துக்கு சிகிச்சைக்கு வருவோா் அமா்வதற்கான போதுமான இருக்கைகள் இல்லதாததால் நாள்தோறும் மக்கள் அவதிக்குள்ளாகி வருகின்றனா். குறிப்பாக வாரந்தோறும் செவ்வாய்க்கிழமை நடைபெறும் கா்ப்பிணி தாய்மாா்களுக்கான சிறப்பு மருத்துவம் முகாமுக்கு வரும் பெண்கள் இருக்கைகள் இல்லாததால் தரையில் அமா்ந்து நீண்ட நேரம் காத்திருக்க வேண்டியுள்ளது.

பல கோடி மதிப்பில் அமைக்கப்பட்ட இந்த சுகாதார நிலையத்தில் பொதுமக்கள் அமா்வதற்கு போதுமான இருக்கைகள் அமைக்க உடனடியாக நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என சமூக ஆா்வலா்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனா்.

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