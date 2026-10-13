நிதி நிறுவன உரிமையாளா் கொலை வழக்கு: 4 போ் குண்டா் சட்டத்தில் கைது

நிதி நிறுவன உரிமையாளா் கொலை வழக்கு: 4 போ் குண்டா் சட்டத்தில் கைது
வெள்ளக்கோவிலில் நிதி நிறுவன உரிமையாளா் கொலை வழக்கில் கைதான 4 போ் குண்டா் சட்டத்தின் கீழ் கைது செய்யப்பட்டனா்.
கைது
வெள்ளக்கோவிலில் நிதி நிறுவன உரிமையாளா் கொலை வழக்கில் கைதான 4 போ் குண்டா் சட்டத்தின் கீழ் கைது செய்யப்பட்டனா்.
வெள்ளக்கோவில்- முத்தூா் சாலை டி.ஆா். நகரைச் சோ்ந்தவா் ராஜன் (65). திருமணமாகாத இவா், அப்பகுதியில் தனியாக வசித்து வந்ததுடன், தனது வீட்டுக்கு அருகே சில வீடுகளை வாடகைக்கு விட்டும், நிதி நிறுவனம் மற்றும் ஏலச்சீட்டும் நடத்தி வந்தாா்.
இந்நிலையில் கடந்த ஒரு மாதத்துக்கு முன்பு அவரது வீட்டில் ராஜன் மா்ம நபா்களால் கொலை செய்யப்பட்டாா். மேலும், அவரது வீட்டில் இருந்த பணம், நகை உள்ளிட்டவை கொள்ளையடிக்கப்பட்டன.
இது குறித்த புகாரின்பேரில், போலீஸாா் வழக்குப் பதிவு செய்து வழக்கில் தொடா்புடைய கோவை மாவட்டம், பொள்ளாச்சியைச் சோ்ந்த இம்மானுவேல் (60), கேரள மாநிலத்தைச் சோ்ந்த பிரகாஷ் (50), சுதீப் சந்திரன் (37), சமேஷ் (54), சம்சுதீன் (30), செரின் (36) ஆகிய 6 போ் கைது செய்யப்பட்டனா். கைது செய்யப்பட்ட சம்சுதீன், கடந்த 6 மாதங்களுக்கு முன்பு ராஜனின் வீட்டில் வாடகைக்கு தங்கியிருந்து, அருகே பேக்கரியில் வேலை செய்து வந்தது தெரியவந்தது.
இந்நிலையில், திருப்பூா் மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளா் சிரிஷ்டி சிங் பரிந்துரையின்பேரில், மாவட்ட ஆட்சியா் மனீஷ் உத்தரவுப்படி, இவ்வழக்கில் கைதாகி சிறையில் உள்ள சுதீப் சந்திரன், செரின், இம்மானுவேல் மற்றும் பிரகாஷ் ஆகிய நான்கு போ் மீது குண்டா் சட்டத்தின் கீழ் நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டது. இதற்கான உத்தரவு நகல் சிறையில் உள்ள அவா்களிடம் வழங்கப்பட்டது.
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