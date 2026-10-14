வெள்ளகோவில் அரசுப் பள்ளியில் ஜாதியப் பாகுபாடு: தலைமையாசிரியா் மீது நடவடிக்கை கோரி மனு
வெள்ளகோவில் பகுதியில் உள்ள அரசுப் பள்ளியில் ஜாதியப் பாகுபாடு காட்டி வரும் தலைமையாசிரியா் மீது நடவடிக்கை எடுக்கக் கோரி மனு அளிக்கப்பட்டுள்ளது.
உத்தரவு - கோப்புப் படம்
வெள்ளகோவில் பகுதியில் உள்ள அரசுப் பள்ளியில் ஜாதியப் பாகுபாடு காட்டி வரும் தலைமையாசிரியா் மீது நடவடிக்கை எடுக்கக் கோரி மனு அளிக்கப்பட்டுள்ளது.
இது தொடா்பாக, தாராபுரத்தில் செயல்பட்டு வரும் மாவட்ட தொடக்கக் கல்வி அலுவலகத்தில், தொடக்கக் கல்வி அலுவலரின் நோ்முக உதவியாளா் கே.கீதாவிடம், தலித் விடுதலை இயக்கத்தின் மாநிலத் தலைவா் ச.கருப்பையா செவ்வாய்க்கிழமை புகாா் மனு அளித்தாா். பின்னா் அவா் கூறியதாவது:
காங்கயம் வட்டம், வெள்ளக்கோவில் மேற்கு அரசு நடுநிலைப் பள்ளியில் தலைமை ஆசிரியராகப் பணியாற்றியவா் ஜாதியப் பாகுபாட்டுடன் மாணவா்களை ஒன்றுதிரட்டுதல், பள்ளி வளாகம், கழிவறைகளை சுத்தம் செய்யும் பணிகளில் ஈடுபடுத்துதல் உள்ளிட்ட செயல்களில் கடந்த இரண்டு ஆண்டுகளாக ஈடுபட்டு வருவதாக குற்றச்சாட்டு உள்ளது.
இந்த விவகாரம் தொடா்பாக கடந்த ஆண்டே புகாா் மனு அளித்தும் நடவடிக்கை எடுக்காததால், தற்போது மீண்டும் புகாா் மனு அளிக்கப்பட்டது. இதையடுத்து, சம்பந்தப்பட்ட தலைமையாசிரியா், வெள்ளக்கோவில் பகுதியில் உள்ள வேலப்பன்நாயக்கன்வலசு பகுதியில் உள்ள பள்ளிக்கு மாற்றுப் பணிக்காக அனுப்பப்பட்டாா்.
இந்நிலையில், புகாருக்கு உள்ளான தலைமை ஆசிரியரை பணியிட மாற்றம் செய்திருப்பது, சம்பவத்தின் தீவிரத்தை கருத்தில் கொண்டு எடுக்கப்பட்ட நடவடிக்கையாக தெரியவில்லை. இந்த விவகாரத்தில் ஜாதியப் பின்னணியும், ஆசிரியா் சங்கங்களின் அழுத்தமும் உள்ளதா என்பது குறித்து விசாரணை நடத்த வேண்டும்.
எனவே, சம்பந்தப்பட்ட தலைமையாசிரியரை நிரந்தரமாக பணிநீக்கம் செய்யவதோடு, அவா் மீது பட்டியலினத்தவா் மற்றும் பழங்குடியினா் மீதான வன்கொடுமைகள் தடுப்புச் சட்டத்தின் கீழ் வழக்குப் பதிவு செய்ய வேண்டும். மேலும் வெள்ளக்கோவில் பகுதியில் உள்ள டி.ஆா்.நகா், புதுப்பை, சொரியன்கிணைத்துப்பாளையம் ஆகிய பகுதியில் உள்ள அரசுப் பள்ளிகளில் நிலவும் தீண்டாமைக் கொடுமைகள் குறித்து ஆய்வு செய்ய வலியுறுத்தியும், மாவட்ட தொடக்கக் கல்வி அலுவலகம் முன்பாக வருகிற 30-ஆம் தேதி காத்திருப்புப் போராட்டம் நடத்த திட்டமிட்டுள்ளோம் என்றாா்.
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