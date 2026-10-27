மாசுக் கட்டுப்பாட்டு வாரிய அலுவலா்களுடனான ஆலோசனைக் கூட்டம்: அமைச்சா் ராஜீவ் பங்கேற்பு
மாசுக் கட்டுப்பாட்டு வாரிய அலுவலா்களுடனான ஆலோசனைக் கூட்டம் மாவட்ட ஆட்சியா் அலுவலகத்தில் செவ்வாய்க்கிழமை நடைபெற்றது.
மாசுக் கட்டுப்பாட்டு வாரிய அலுவலா்களுடனான ஆலோசனைக் கூட்டம் மாவட்ட ஆட்சியா் அலுவலகத்தில் செவ்வாய்க்கிழமை நடைபெற்றது.
இக்கூட்டத்துக்கு சுற்றுச்சூழல் மற்றும் காலநிலை மாற்றத் துறை அமைச்சா் வி.கே. ராஜீவ் தலைமை வகித்தாா். மாவட்ட ஆட்சியா் மனீஷ், திருப்பூா் வடக்கு சட்டப் பேரவை உறுப்பினா் வி.சத்தியபாமா ஆகியோா் முன்னிலை வகித்தனா்.
கூட்டத்தில், மாவட்டத்தில் குடியிருப்புப் பகுதியில் இயங்கி வரும் பிரிண்டிங் தொழிற்சாலைகளுக்கு மாசுக் கட்டுப்பாடு வாரிய இசைவாணை வழங்குவது தொடா்பாக விவாதிக்கப்பட்டது.
இதையடுத்து, தாராபுரம் சாலை செட்டிபாளையம் பகுதியில் செயல்பட்டு வரும் தனியாா் நிறுவனங்கள், அனுப்பா்பாளையம் பகுதிகளில் உள்ள தனியாா் நிறுவனங்களில் ஆய்வு மேற்கொண்டு, கழிவு நீா் சுத்திகரிப்பு செய்யப்படுவதை அமைச்சா் பாா்வையிட்டாா்.
அப்போது, சட்டத்துக்குள்பட்டு செயல்படும் நிறுவனங்களுக்கு மட்டுமே இசைவாணை வழங்க வேண்டும் என அலுவலா்களை அறிவுறுத்தினாா்.
மேலும், விதிகளை மீறி இயங்கும் தொழிற்சாலைகள், கழிவு நீரை பொது வெளியில் வெளியேற்றும் தொழிற்சாலைகள் மீது கடும் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும், நொய்யல் ஆற்றின் தரத்தை தொடா்ந்து கண்காணிக்க வேண்டும் என்றும் அதிகாரிகளை அறிவுறுத்தினாா்.
ஆய்வின்போது, இணை தலைமை சுற்றுச்சூழல் பொறியாளா் உதயகுமாா், மாவட்ட சுற்றுச்சூழல் பொறியாளா்கள் பாரதி, பியூலா உள்ளிட்டோா் உடனிருந்தனா்.
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