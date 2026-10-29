காங்கயம் பகுதியில் மா்ம நபா்கள் தாக்குதல்: இரவு நேரத்தில் போலீஸாா் ரோந்துப் பணியை அதிகரிக்கக் கோரிக்கை
காங்கயம் பகுதியில் பொது மக்கள் மீது மா்ம நபா்கள் தாக்குதல் நடத்தி வருவதால், இரவு நேரங்களில் போலீஸாா் ரோந்துப் பணியை அதிகப்படுத்த வேண்டும் என கோரிக்கை விடுக்கப்பட்டுள்ளது.
விசாரணை
காங்கயம் பகுதியில் பொது மக்கள் மீது மா்ம நபா்கள் தாக்குதல் நடத்தி வருவதால், இரவு நேரங்களில் போலீஸாா் ரோந்துப் பணியை அதிகப்படுத்த வேண்டும் என கோரிக்கை விடுக்கப்பட்டுள்ளது.
காங்கயம் அருகே உள்ள நத்தக்காடையூா் பகுதியைச் சோ்ந்த லாசா் காங்கயம் நோக்கி தனது இருசக்கர வாகனத்தில் புதன்கிழமை இரவு 9 மணியளவில் வந்து கொண்டிருந்தாா். முள்ளிப்புரம் அருகே வந்தபோது, அடையாளம் தெரியாத இரு நபா்கள் வாகனத்தை மறித்து லாசரை தாக்கினா். இதில் லாசா் தலையில் லேசான காயம் அடைந்து, காங்கயம் அரசு மருத்துவமனையில் சிகிச்சை மேற்கொண்டுள்ளாா். மேலும் இந்த சம்பவம் குறித்து காங்கயம் போலீஸில் புகாா் தெரிவித்துள்ளாா்.
அதே நேரத்தில் நத்தக்காடையூரில் இருந்து முத்தூா் செல்லும் வழியில், குட்டப்பாளையம் பகுதியிலும் அப்பகுதியைச் சோ்ந்த ஒருவா் மா்ம நபா்களின் தாக்குதலுக்கு உள்ளாகியுள்ளாா்.
எனவே, நத்தக்காடையூா் பகுதியில் பொது மக்கள், பெண்களின் பாதுகாப்பைக் கருத்தில் கொண்டு, காங்கயம் போலீஸாா் இரவு நேர ரோந்துப் பணியை அதிகரிக்க வேண்டும் என பொது மக்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனா்.
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