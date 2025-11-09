முயல் வேட்டை: 2 பேருக்கு ரூ. 80,000 அபராதம்
வனப்பகுதிகளில் முயல் வேட்டையாடி, அவற்றின் இறைச்சியை விற்பனை செய்ய முயன்ற இருவருக்கு தருமபுரி மாவட்ட வனத்துறையினா் ரூ. 80,000 அபராதம் விதித்தனா்.
தருமபுரி மாவட்டம், காரிமங்கலம் பகுதியில் சிலா் முயல் இறைச்சியை விற்பனை செய்வதாக வனத்துறையினருக்கு தகவல் கிடைத்தது.
இதையடுத்து நிகழ்விடத்துக்கு சென்று வனத்துறையினா் சோதனை மேற்கொண்டதில், அவா்கள் திருப்பத்தூா் மாவட்டம் பாய்ச்சல் பகுதியைச் சோ்ந்த ம. அா்ஜுன் (28), பெ. சந்தோஷ் (30) என்பதும், இருவரும் திருப்பத்தூா் மாவட்ட வனப்பகுதிகளில் காட்டு முயல்களை வேட்டையாடி அவற்றை கொன்று இறைச்சியை விற்பனை செய்ததும் தெரியவந்தது. இதையடுத்து அவா்களை கைது செய்து மாவட்ட வன அலுவலா் கே. ராஜாங்கத்திடம் ஒப்படைத்தனா்.
விசாரணை மேற்கொண்ட மாவட்ட வன அலுவலா் தலா ரூ. 40,000 வீதம் இருவருக்கும் ரூ. 80,000 அபராதம் விதித்தாா். அபராதத்தைக் கட்டிய அவா்கள் சொந்த பிணையில் விடுவிக்கப்பட்டனா்.