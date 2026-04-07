Dinamani
தலைமைத் தோ்தல் ஆணையரைப் பதவிநீக்க தீா்மானம்: மக்களவைத் தலைவர் நிராகரிப்புநேபாள முன்னாள் பிரதமரை விடுவிக்க உச்சநீதிமன்றம் உத்தரவு!தமிழ்நாட்டின் திட்டங்கள் புதுச்சேரிக்கும் தொடரும் : மு.க. ஸ்டாலின்பாஜகவுக்கு தமிழ்நாட்டில் கிடைத்த அடிமை பழனிசாமி மாதிரி, புதுச்சேரியில் ரங்கசாமி : மு.க. ஸ்டாலின்சென்னை சைதாப்பேட்டையில் நாளை (ஏப். 7) நடைபெறவிருந்த தவெக தலைவர் விஜய்யின் பிரசாரம் ரத்துகிடைக்கக்கூடாதவர்களுக்கு ஆட்சி கிடைத்துவிட்டது: திமுகவை விமர்சித்த எடப்பாடி பழனிசாமிசாத்தான்குளம் தந்தை, மகன் கொலை வழக்கு : 9 குற்றவாளிகளுக்கும் மரண தண்டனைசென்னையில் தவெக தலைவர் விஜய்யின் பிரசாரம் திடீர் ரத்து!மத்திய கிழக்கில் உள்ள இந்தியர்கள் பாதுகாப்பாக நாடு திரும்புவார்களா? பிரியங்கா காந்திபுதுவையில் மத்திய அமைச்சர் அமித் ஷா பிரசாரம்!பாஜக வேட்பாளர் வென்றால் மதுரைக்கு மெட்ரோ ரயில் வரும்! ஃபட்னவீஸ்தமிழகத்தில் வேட்புமனு தாக்கல் நிறைவு!ஏப். 8, 9ல் சென்னையில் எடப்பாடி பழனிசாமி பிரசாரம்!
/
தருமபுரி

பாப்பிரெட்டிப்பட்டி தொகுதியில் உள்கட்டமைப்பு வசதிகளை மேம்படுத்துவேன்: பி. பழனியப்பன்

பாப்பம்பாடி பகுதியில் வாக்கு சேகரித்த திமுக வேட்பாளா் பி.பழனியப்பன்.

Updated On :6 ஏப்ரல் 2026, 7:58 pm

தினமணி செய்திச் சேவை

அரூா், ஏப். 6: பாப்பிரெட்டிப்பட்டி சட்டப் பேரவைத் தொகுதியில் உள்கட்டமைப்பு வசதிகளை மேம்படுத்துவேன் என்று திமுக வேட்பாளா் பி.பழனியப்பன் தெரிவித்தாா்.

தருமபுரி மாவட்டம், பாப்பிரெட்டிப்பட்டி சட்டப் பேரவைத் தொகுதியில் திமுக வேட்பாளராக முன்னாள் அமைச்சா் பி.பழனியப்பன் போட்டியிடுகிறாா். அவா் திங்கள்கிழமை தனது பிரசாரத்தை பாப்பம்பாடி அண்ணா நகரில் தொடங்கினாா். தொடா்ந்து, பாரதிநகா், எச்.புதுப்பட்டி, கவுண்டம்பட்டி, இருளப்பட்டி, நாகலூா், அ.பள்ளிப்பட்டி, கல்லாத்துக்காடு, சாலூா், கோட்டமேடு, அ.நடூா், அதிகாரப்பட்டி, மாரியம்பட்டி, செங்காட்டுபுதூா், காளிபுரம், கன்னடதாதம்பட்டி உள்ளிட்ட சுற்றுவட்டாரப் பகுதிகளில் அவா் வாக்கு சேகரித்தாா். வேட்பாளா் பி.பழனியப்பனை பெண்கள் ஆரத்தி எடுத்து வரவேற்றனா்.

அப்போது அவா் பேசியதாவது:

திமுக தலைவா் மு.க.ஸ்டாலின் தலைமையில் தமிழகத்தில் மீண்டும் திமுக ஆட்சி அமைந்தவுடன் பாப்பிரெட்டிப்பட்டி தொகுதியில் சேதமடைந்துள்ள அனைத்து சாலைகளும் சீரமைக்கப்படும். கிராமப் பகுதிகளுக்கு தேவையான சாலைகள், குடிநீா் வசதிகள், கழிவுநீா் கால்வாய் வசதிகள், வீடு இல்லாத ஏழைகளுக்கு வீடுகள், இளைஞா்களுக்கு வேலைவாய்ப்புகள் உருவாக்கப்படும். எனவே, பாப்பிரெட்டிப்பட்டி சட்டப் பேரவைத் தொகுதிக்கு உள்பட்ட வாக்காளா்கள் எனக்கு வாக்களிக்க வேண்டும் என்றாா்.

தோ்தல் அலுவலகம் திறப்பு :

பாப்பிரெட்டிப்பட்டி சட்டப் பேரவைத் தொகுதியின் மதச்சாா்பற்ற முற்போக்கு கூட்டணியின் தோ்தல் அலுவலகம் கடத்தூா் மின்சார வாரிய அலுவலகம் அருகில் திறக்கப்பட்டது. தோ்தல் அலுவலகத்தை திமுக வேட்பாளா் பி.பழனியப்பன் திறந்துவைத்தாா். இதில் வாக்குச்சாவடி முகவா்கள், ஒன்றியச் செயலா்கள், கூட்டணிக் கட்சி நிா்வாகிகள் கலந்துகொண்டனா்.

தொடர்புடையது

திருவாரூா் தொகுதி தவாக வேட்பாளா் சுயவிவரக் குறிப்பு

திருவாரூா் தொகுதி தவாக வேட்பாளா் சுயவிவரக் குறிப்பு

பாப்பிரெட்டிப்பட்டி தொகுதி திமுக வேட்பாளா் பி.பழனியப்பன் வேட்புமனு தாக்கல்

பாப்பிரெட்டிப்பட்டி தொகுதி திமுக வேட்பாளா் பி.பழனியப்பன் வேட்புமனு தாக்கல்

கடலூா் மாவட்டத்தில் களம் காணும் அரசியல் கட்சித் தலைவா்கள், அமைச்சா்கள்

கடலூா் மாவட்டத்தில் களம் காணும் அரசியல் கட்சித் தலைவா்கள், அமைச்சா்கள்

திமுக அரசு நிா்வாகத் திறனற்றது: முன்னாள் அமைச்சா் எம்.சி. சம்பத்

திமுக அரசு நிா்வாகத் திறனற்றது: முன்னாள் அமைச்சா் எம்.சி. சம்பத்

வீடியோக்கள்

ஓர் அணி, ஓராயிரம் பிரச்னைகள்: இது சிஎஸ்கேவின் சோகக் கதை! | IPL 2026 | Chennai Super Kings |
வீடியோக்கள்

ஓர் அணி, ஓராயிரம் பிரச்னைகள்: இது சிஎஸ்கேவின் சோகக் கதை! | IPL 2026 | Chennai Super Kings |

தினமணி செய்திச் சேவை

6 மணி நேரங்கள் முன்பு
Podcast | அண்ணாமலை பேட்டி முதல் ஆதவ் அர்ஜுனா விமர்சனம் வரை... | News & Views | E-23 |
வீடியோக்கள்

Podcast | அண்ணாமலை பேட்டி முதல் ஆதவ் அர்ஜுனா விமர்சனம் வரை... | News & Views | E-23 |

தினமணி செய்திச் சேவை

6 மணி நேரங்கள் முன்பு
திருமாவளவனை மிரட்டி பின்வாங்க வைத்த DMK! - Annamalai BJP
வீடியோக்கள்

திருமாவளவனை மிரட்டி பின்வாங்க வைத்த DMK! - Annamalai BJP

தினமணி செய்திச் சேவை

7 மணி நேரங்கள் முன்பு
சூப்பர் கேர்ள் டிரைலர்!
வீடியோக்கள்

சூப்பர் கேர்ள் டிரைலர்!

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

8 மணி நேரங்கள் முன்பு