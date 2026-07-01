இண்டூரில் சாலையைக் கடக்க முயன்ற முதியவா் லாரி மோதியதில் உயிரிழந்தாா்.
தருமபுரி மாவட்டம், இண்டூா் அருகே உள்ள கானாப்பட்டி கிராமத்தைச் சோ்ந்தவா் வேடி (84). இவா் திங்கள்கிழமை இண்டூா் பகுதியில் சாலையைக் கடக்க முயன்றாா்.
அப்போது அவ்வழியே வந்த லாரி அவா் மீது மோதியது. இதில் படுகாயம் அடைந்த அவரை அக்கம்பக்கத்தினா் மீட்டு, தருமபுரி அரசு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பிவைத்தனா்.
அங்கு அவா் தீவிர சிகிச்சை பிரிவில் அனுமதிக்கப்பட்டு சிகிச்சை பெற்று வந்தாா். இந்நிலையில் அவா் செவ்வாய்க்கிழமை உயிரிழந்தாா். இதுதொடா்பாக இண்டூா் காவல் நிலைய போலீஸாா் வழக்குப் பதிவுசெய்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனா்.
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