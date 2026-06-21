நிதிநிலை அறிக்கையில் காவிரி உபரிநீா்த் திட்டம் குறித்த அறிவிப்பை வெளியிட வேண்டும் என முதல்வா் ஜோசப் விஜயிடம் தருமபுரி எம்எல்ஏ சௌமியா அன்புமணி வலியுறுத்தியுள்ளாா்.
இதுதொடா்பாக முதல்வா் சி. ஜோசப் விஜய், நீா்வளத் துறை அமைச்சா் என். ஆனந்த் ஆகியோரை தனித்தனியே சந்தித்து சௌமியா அன்புமணி விடுத்த கோரிக்கை விவரம்:
தருமபுரி மாவட்டத்தில் 4, 49,777 ஹெக்டோ் பரப்பளவில் விவசாயம் நடைபெறுகிறது. இதில் 1, 95,740 ஹெக்டோ் நிலங்கள் அதாவது மொத்த வேளாண் நிலப்பரப்பில் 43.52 சதவீதம் மட்டுமே பாசன வசதி பெற்றவை. மாவட்டத்தில் மழை அளவு ஆண்தோறும் குறைந்து வருகிறது. ஈச்சம்பாடி அணை, வாணியாறு அணை, சின்னாறு அணை உள்ளிட்ட பல்வேறு அணைகளும் தற்போது வடுள்ளன.
தருமபுரி மற்றும் கிருஷ்ணகிரி எல்லையில் உள்ள பொதுப்பணித் துறைக்கு சொந்தமான 10 அணைகள், 83 ஏரிகள், 769 சிறிய ஏரிகள் உள்பட மொத்தம் 1,230 நீா்நிலைகள் உள்ளன. காவிரி ஆற்றில் மழைக் காலங்களில் கிடைக்கும் உபரிநீரில் 3 டிஎம்சி தண்ணீரை நீரேற்றும் மின் மோட்டாா்கள் மூலம் நீா்நிலைகளில் நிரப்ப முடியும்.
இதன்மூலம் ஆண்டொன்றுக்கு 50 டிஎம்சி தண்ணீா் கடலில் கலப்பது தடுக்கப்படும். மேலும், காவிரி உபரிநீா்த் திட்டத்தைச் செயல்படுத்துவதற்கு ரூ. 650 கோடி மட்டுமே செலவாகும். எனவே, மாநில அரசின் நிதியிலிருந்தே இத்திட்டத்தைச் செயல்படுத்த முடியும்.
தருமபுரி மாவட்ட விவசாயிகளின் நலனை கருத்தில் கொண்டு காவிரி உபரிநீா்த் திட்டத்தை நிதிநிலை அறிக்கையில் அறிவித்து, நிதி ஒதுக்க வேண்டும் என கேட்டுக்கொண்டாா். மேலும், இதுதொடா்பாக விளக்க கடிதத்தை வழங்கியுள்ளாா்.
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