பென்னாகரத்தில் மாா்க்சிஸ்ட் கம்யூ. அரசியல் விளக்கப் பேரவை கூட்டம்

தருமபுரி மாவட்டம், பென்னாகரத்தில் மாா்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி சாா்பில் அரசியல் முடிவுகள் விளக்கப் பேரவைக் கூட்டம் திங்கள்கிழமை நடைபெற்றது.
பென்னாகரம் பேருந்து நிலையம் பகுதியில் உள்ள சமுதாய கூடத்தில் நடைபெற்ற இக்கூட்டத்திற்கு அக்கட்சியின் மாவட்ட செயற்குழு உறுப்பினா் வி. மாதன் தலைமை வகித்தாா்.
மாநிலக் குழு உறுப்பினா்கள் ஆா்.பத்ரி, அ.குமாா் ஆகியோா், ஐந்து மாநில சட்டப்பேரவைத் தோ்தல் முடிவுகள், தமிழக அரசியல் சூழ்நிலைகள், மாா்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் அரசியல் நிலைப்பாடு, மத்திய, மாநிலக் குழு முடிவுகள் குறித்து நிா்வாகிகளிடையே விளக்கிப் பேசினா்.
இதில் மாவட்ட செயற்குழு உறுப்பினா்கள் எம். மாரிமுத்து, வே.விஸ்வநாதன், ஜி.சக்திவேல் மற்றும் நிா்வாகிகள் கலந்துகொண்டனா்.
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