தருமபுரி

செம்மனஹள்ளியில் ரூ. 51,700 பறிமுதல்

பறிமுதல் செய்யப்பட்ட பணம்

Updated On :30 மார்ச் 2026, 7:39 pm

தினமணி செய்திச் சேவை

பாப்பிரெட்டிப்பட்டி சட்டப் பேரவைத் தொகுதிக்கு உள்பட்ட செம்மனஹள்ளியில் தோ்தல் பறக்கும் படையினா் ரூ. 51,700-ஐ திங்கள்கிழமை பறிமுதல் செய்தனா்.

தருமபுரி மாவட்டம், பாப்பிரெட்டிப்பட்டி சட்டப் பேரவைத் தொகுதிக்கு உள்பட்ட தருமபுரி - அரூா் நெடுஞ்சாலையில் உள்ள செம்மனஹள்ளியில் தோ்தல் பறக்கும் படை அலுவலா் ஏ.நித்யா தலைமையிலான குழுவினா் வாகனச் சோதனையில் ஈடுபட்டனா். அப்போது, அந்த வழியாக இருசக்கர வாகனத்தில் வந்த ராஜபேட்டையைச் சோ்ந்த மூா்த்தி (45) உரிய ஆவணங்கள் இல்லாமல் ரூ. 51, 700 எடுத்துச் சென்றது தெரியவந்தது.

இதையடுத்து, அந்தப் பணத்தை பறிமுதல் செய்து பாப்பிரெட்டிப்பட்டி சட்டப் பேரவைத் தொகுதியின் தோ்தல் நடத்தும் அலுவலா் பெ.கி.கோவிந்தனிடம் ஒப்படைத்தனா்.

தொடர்புடையது

பாப்பிரெட்டிப்பட்டியில் தோ்தல் பாா்வையாளா் ஆய்வு

தோ்தல் விழிப்புணா்வு வாகனம்: ஆட்சியா் தொடங்கிவைத்தாா்

புவனகிரி, பரங்கிப்பேட்டையில் ரூ.2.15 லட்சம் பறிமுதல்

பவானிசாகா் சட்டப் பேரவைத் தொகுதியில் வாகனத் தணிக்கையில் 12 பறக்கும் படையினா்

#tnassemblyelections | வேட்புமனு தாக்கல் செய்த முக்கியத் தலைவர்கள்! |
Podcast | களத்துக்கு வந்த முதல்வர் வேட்பாளர்கள்! | News & Views | E-20 |
IPL 2026 | பந்துவீசுவாரா கிரீன்?: ரஹானே கேள்விக்குப் பதிலளித்த கிரிக்கெட் ஆஸ்திரேலியா |
“எடப்பாடியால் பாஜகவை எதிர்க்க முடியாது”: காங்கிரஸ் பீட்டர் அல்போன்ஸ்
