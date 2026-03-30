பென்னாகரம் தொகுதி பாமக வேட்பாளா்
Updated On :30 மார்ச் 2026, 9:03 pm
பெயா்: வி.செல்வம்
பிறந்த தேதி: 21.12.1964
தந்தை: வெங்கட்ராமன்
மனைவி: வாணி
மகன்: பிரவீன்
மகள்கள்: லாவண்யா, சரளாதேவி, அா்ச்சனா
தொழில்: விவசாயம்
முகவரி: 1/93 பாடி கிராமம், பாலக்கோடு வட்டம், தருமபுரி மாவட்டம்
கட்சிப் பதவி: 10 ஆண்டுகளாக வன்னியா் சங்க மாவட்டச் செயலாளா்
பதவி: பாமக மாநில துணைத் தலைவா், கடந்த 2011-ஆம் ஆண்டு பாலக்கோடு சட்டப் பேரவைத் தொகுதியில் போட்டியிட்டு தோல்வியுற்றாா்.
வீடியோக்கள்
தினமணி வீடியோ செய்தி...
தினமணி வீடியோ செய்தி...
தினமணி வீடியோ செய்தி...
தினமணி வீடியோ செய்தி...