Dinamani
‘நீக்கப்பட்டவர்கள் பொறுப்புகளை கொண்டு விளம்பரம் செய்ய கூடாது’ - எடப்பாடி பழனிசாமி‘ட்ரோல்கள் வேலை, முதலீடுகளே உருவாக்காது’... ஆந்திர அமைச்சர் நாரா லோகேஷ்!‘சோஃபா மாடல் ஆட்சியில், போலீஸாலயும் போலீசுக்குமே பாதுகாப்பு இல்லை’ - உதயநிதிசிபிஎஸ்இ குளறுபடிகளுக்கு நானே பொறுப்பேற்கிறேன்... மௌனம் கலைத்தார் தர்மேந்திர பிரதான்!கோடை வெய்யில்! தவெகவினர் நீர்மோர்ப் பந்தல் திறக்க அமைச்சர் ஆனந்த் வேண்டுகோள்!தமிழகத்தில் உரம் விலை திடீர் உயர்வு!வைகாசி சுபமுகூர்த்த நாள்: சார்பதிவாளர் அலுவலகங்களில் கூடுதல் முன்பதிவு வில்லைகள்!
/
தருமபுரி

மனைவியை வெட்டிய கணவா் தூக்கிட்டுத் தற்கொலை

தருமபுரியில் குடும்பத் தகராறில் மனைவியை வெட்டிய கணவா், பயத்தில் தூக்கிட்டுத் தற்கொலை செய்துகொண்டாா்.

News image

கோப்புப் படம்

Updated On :29 மே 2026, 1:45 am IST

Syndication

தருமபுரியில் குடும்பத் தகராறில் மனைவியை வெட்டிய கணவா், பயத்தில் தூக்கிட்டுத் தற்கொலை செய்துகொண்டாா்.

தருமபுரி மாவட்டம், பாலக்கோடு வட்டம், மாரண்டஅள்ளி, ஆணங்கிணற்று தெருவைச் சோ்ந்தவா் மா.ராஜா (52). கட்டடத் தொழிலாளியான இவருக்கு மதுப்பழக்கம் இருந்துள்ளது. இதனால் அவரது மனைவியுடன் அடிக்கடி குடும்பத் தகராறு ஏற்பட்டு வந்துள்ளது.

இந்நிலையில், கடந்த சில நாள்களாக வேலைக்கு செல்லாமல் இருந்துள்ளாா். அதனால் புதன்கிழமை மீண்டும் குடும்பத்தில் தகராறு ஏற்பட்டுள்ளது. இதில் ஆத்திரமடைந்த ராஜா, மனைவி லதாவை அரிவாளால் வெட்டினாா். இதில், அவா் ரத்தக் காயத்துடன் மயங்கி விழுந்ததைக் கண்டதும், அவா் இறந்துவிட்டாரோ என்ற பயம் ஏற்பட்டுள்ளது. இதையடுத்து, ராஜா தனது அறையில் தூக்கிட்டுத் தற்கொலை செய்துகொண்டாா்.

மாடியிலிருந்த அவரது மகன் அசோக்குமாா் கீழேவந்து பாா்த்தபோது, தாயாா் வெட்டுக்காயத்துடன் மயங்கிய நிலையிலும், தந்தை தூக்கில் சடமாகவும் தொங்கியதைக் கண்டு அதிா்ச்சியடைந்தாா்.

புகாரின்பேரில், மாரண்டஅள்ளி போலீஸாா் வழக்குப் பதிந்து விசாரணை மேற்கொண்டுள்ளனா். லதா மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளாா்.

தொடர்புடையது

செவிலியா் கல்லூரி மாணவி தூக்கிட்டுத் தற்கொலை

செவிலியா் கல்லூரி மாணவி தூக்கிட்டுத் தற்கொலை

தொழிலாளி தூக்கிட்டுத் தற்கொலை

தொழிலாளி தூக்கிட்டுத் தற்கொலை

தொழிலாளி தூக்கிட்டுத் தற்கொலை

தொழிலாளி தூக்கிட்டுத் தற்கொலை

குடும்பத் தகராறில் கணவா் தூக்கிட்டுத் தற்கொலை

குடும்பத் தகராறில் கணவா் தூக்கிட்டுத் தற்கொலை

விடியோக்கள்

ஹோட்டலில் அதிகம் சாப்பிடுபவரா நீங்கள்?

ஹோட்டலில் அதிகம் சாப்பிடுபவரா நீங்கள்?

Blast Movie Review | Action King-குடன் அதிரடி Queens...

Blast Movie Review | Action King-குடன் அதிரடி Queens...

"சோனியா காந்தி - விஜய் சந்திப்பு எப்போது?": எம்பி கிறிஸ்டோபர் திலக்

"சோனியா காந்தி - விஜய் சந்திப்பு எப்போது?": எம்பி கிறிஸ்டோபர் திலக்

இந்த ஒற்றுமை எப்போதும் தொடரும்! எஸ். பி. வேலுமணி பேட்டி | ADMK | TVK

இந்த ஒற்றுமை எப்போதும் தொடரும்! எஸ். பி. வேலுமணி பேட்டி | ADMK | TVK