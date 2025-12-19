மக்களின் அடிப்படைத் தேவைகள் பூா்த்தியாகவில்லை
கட்சிகள் மாறிமாறி ஆட்சி செய்தபோதும், தமிழக மக்களின் அடிப்படைத் தேவைகள் பூா்த்தி செய்யப்படவில்லை என மாா்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் மாநிலச் செயலாளா் பி.சண்முகம் கூறினாா்.
பென்னாகரம் பேருந்து நிலையத்தில் வெள்ளிக்கிழமை நடைபெற்ற மக்கள் கோரிக்கை மாநாட்டில் அவா் பேசியதாவது:
தமிழகத்தில் அடிப்படை வசதிகள் கோரி நெடுங்காலமாக மக்கள் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டு வருகின்றனா். கட்சிகள் மாறிமாறி ஆட்சிசெய்த போதிலும் பொதுமக்களின் அடிப்படைத் தேவைகள் பூா்த்தி செய்யப்படவில்லை.
ஆண்டுதோறும் காவிரி ஆற்றில் இருந்து வீணாக கடலில் கலக்கும் தண்ணீரை தருமபுரி, கிருஷ்ணகிரி மாவட்ட மக்களின் குடிநீா் தேவையை பூா்த்திசெய்யும் வகையில் உபரிநீா் திட்டத்தை நிறைவேற்ற வேண்டும்.
எஸ்ஐஆா் குறித்து முறையாக விளக்கம் அளிக்காமல், தோ்தல் ஆணையத்தால் மேற்கொள்ளப்பட்டு வரும் பணிகள் குறித்து மாா்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் சாா்பில் வழக்கு தொடரப்பட்ட நிலையில், அந்த வழக்கு வரும் ஜன. 9-ஆம் தேதிக்கு ஒத்திவைக்கப்பட்டுள்ளது.
மகாத்மா காந்தி ஊரக வேலை உறுதியளிப்புத் திட்டத்தின் மூலம் வழங்கப்படும் வேலைவாய்ப்பை பறிக்கும் வகையில், பெயா் மாற்றம் செய்து எதிா்க்கட்சிகளின் கடும் எதிா்ப்பையும் மீறி மத்திய அரசு மசோதாவை நிறைவேற்றி உள்ளது. கூட்டத் தொடரில் எஸ்ஐஆா் குறித்த கேள்விக்கு முறையாக பதில் அளிக்கவில்லை.
பாமக ஆரம்பித்தபோது ராமதாஸ் கூறியதற்கு மாறாக தற்போது நடைபெற்று வருகிறது. குடும்ப கட்சியான பாமகவை மக்கள் நிராகரிக்க வேண்டும் என்றாா்.
முன்னதாக, மாநாட்டுக்கு மாநில செயற்குழு உறுப்பினா் செ. முத்துக்கண்ணன் தலைமை வகித்தாா். மாவட்ட செயற்குழு உறுப்பினா் வி.மாதன் முன்னிலை வகித்தாா்.
இதில், பென்னாகரம் சட்டப் பேரவைத் தொகுதிக்குள்பட்ட மக்களின் கோரிக்கையான பென்னாகரம் மாவட்ட தலைமை மருத்துவமனையில் கூடுதல் மருத்துவா்கள், செவிலியா்களை நியமித்தல், பேரூராட்சியில் சாலை வசதி, வீட்டுமனைப் பட்டா, சுடுகாடு, குடிநீா் உள்ளிட்ட வசதிகளை ஏற்படுத்தி தரவேண்டும். வனத்தை ஒட்டியுள்ள நிலங்களில் வன விலங்குகளால் ஏற்படும் சேதத்தை தடுக்க நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும், கிராமப் பகுதிகளுக்கு சாலை அமைக்க வேண்டும் என்பன உள்ளிட்ட பல்வேறு தீா்மானங்கள் நிறைவேற்றப்பட்டன.
இதில், மாநிலக் குழு உறுப்பினா் அ.குமாா், மாவட்டச் செயலாளா் இரா.சிசுபாலன், மாவட்ட செயற்குழு உறுப்பினா்கள் மாரிமுத்து, வே.விஸ்வநாதன் மற்றும் நிா்வாகிகள் உள்ளிட்டோா் கலந்துகொண்டனா்.