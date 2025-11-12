மஞ்சவாடியில் ரூ. 49.84 லட்சத்தில் நலத்திட்ட உதவிகள்: ஆட்சியா் வழங்கினாா்
தருமபுரி மாவட்டம், பாப்பிரெட்டிப்பட்டி வட்டம் மஞ்சவாடி கிராமத்தில் மக்கள் தொடா்பு திட்ட முகாம் புதன்கிழமை நடைபெற்றது.
முகாமிற்கு மாவட்ட ஆட்சியா் ரெ. சதீஷ் தலைமை வகித்தாா். இந்த முகாமில் 348 பயனாளிகளுக்கு அரசின் பல்வேறு துறைகள் சாா்பில் ரூ. 49.84 லட்சம் மதிப்பிலான நலத்திட்ட உதவிகளை ஆட்சியா் வழங்கினாா். மேலும், அரசின் பல்வேறு துறைகள் சாா்பில் அமைக்கப்பட்டிருந்த கண்காட்சி அரங்குகளையும் ஆட்சியா் பாா்வையிட்டாா்.
முகாமில் அவா் பேசுகையில், நகரப் பகுதிகளுக்கு இணையாக கிராமங்களுக்கும் அரசின் அனைத்து திட்டங்களும் சென்றுசேர வேண்டும் என்ற நோக்கத்துடன் தமிழக அரசு கிராமங்களில் மக்கள் தொடா்பு முகாமை நடத்த உத்தரவிட்டுள்ளது. அந்த வகையில் தருமபுரி மாவட்ட கடைக்கோடி கிராமங்கள் மற்றும் குக்கிராமங்கள் தோ்வு செய்யப்பட்டு மக்கள் தொடா்பு முகாம்கள் நடத்தப்பட்டு வருகின்றன. இதுபோன்ற முகாம்களின்போது சுற்றுவட்டாரப் பகுதி மக்கள் பங்கேற்று அரசின் திட்டங்கள் குறித்து அறிந்து கொள்வதுடன், தகுதியான திட்டங்களுக்கு விண்ணப்பித்து பயன்பெற வேண்டும் என்றாா்.
நிகழ்வில் அரூா் கோட்டாட்சியா் செம்மலை, சமூக பாதுகாப்புத் திட்ட தனித்துணை ஆட்சியா் சுப்பிரமணியன், மாவட்ட வழங்கல் மற்றும் நுகா்வோா் பாதுகாப்பு அலுவலா் கதிரேசன், வேளாண் துறை இணை இயக்குநா் (பொ) ரத்தினம், தோட்டக் கலைத்துறை துணை இயக்குநா் பாத்திமா, மாவட்ட பழங்குடியினா் நல அலுவலா் அசோக்குமாா், பாப்பிரெட்டிப்பட்டி வட்டாட்சியா் பிரசன்னா உள்ளிட்ட பலா் கலந்துகொண்டனா்.