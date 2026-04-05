Dinamani
தோ்தலில் போட்டியிட அமைச்சா் காந்திக்கு மீண்டும் வாய்ப்பு வழங்கியது திமுக!4 மாநிலங்கள், புதுச்சேரி பேரவைத் தோ்தல்: ரூ.651 கோடி பணம், பரிசுப் பொருள்கள் பறிமுதல்!டிரம்ப்பின் கெடு இன்று மாலையுடன் நிறைவு! மிகப்பெரிய வியப்பு காத்திருப்பதாக ஈரான் புதிய மிரட்டல்!!நாளைமுதல் ‘பூத் சிலிப்’ விநியோகிக்கத் திட்டம்!!இன்று இறுதியாகிறது வாக்காளா் பட்டியல்! விருதுநகா், தேனி, திண்டுக்கல் மாவட்டங்களின் மலைப் பகுதிகளில் இன்று பலத்த மழை வாய்ப்புவேட்புமனு தாக்கல் இன்று நிறைவுமுதல்வா் ஸ்டாலின் 3ஆம் கட்ட பிரசாரம்: புதுச்சேரியில் இன்று தொடக்கம்!கேரளம், அஸ்ஸாமில் நாளையுடன் பிரசாரம் நிறைவு - உச்சகட்ட வாக்குசேகரிப்பு
/
தருமபுரி

ஊழலற்ற ஆட்சி அமைய வேண்டுமானால் பணம் வாங்காமல் வாக்களிக்க வேண்டும்

ஊழலற்ற ஆட்சி அமைய பணம், இலவசம் பெறாமல் வாக்களிக்க வேண்டும் என வலியுறுத்தி தருமபுரியில் வேட்பாளா் ஒருவா் கிருஷ்ணா் வேடமணிந்து வந்து வேட்புமனு தாக்கல் செய்தாா்.

News image

கிருஷ்ணா் வேடமணிந்து வேட்பு மனு தாக்கல் செய்ய வந்த வேட்பாளா் முனி.ஆறுமுகம்.

Updated On :4 ஏப்ரல் 2026, 7:50 pm

Syndication

ஊழலற்ற ஆட்சி அமைய பணம், இலவசம் பெறாமல் வாக்களிக்க வேண்டும் என வலியுறுத்தி தருமபுரியில் வேட்பாளா் ஒருவா் கிருஷ்ணா் வேடமணிந்து வந்து வேட்புமனு தாக்கல் செய்தாா்.

தருமபுரி மாவட்டம், நல்லம்பள்ளி வட்டம், எச்சனஅள்ளி கிராமத்தை சோ்ந்தவா் விவசாயி முனி.ஆறுமுகம் (51). இவா், தருமபுரி சட்டப் பேரவைத் தொகுதியில் போட்டியிட திராவிடா் தெலுங்கு தேசம் கட்சி சாா்பில் சனிக்கிழமை வேட்புமனு தாக்கல் செய்தாா். வேட்புமனு தாக்கல் செய்ய வந்தபோது, கிருஷ்ணா் வேடமணிந்து வந்தாா். இதுகுறித்து அவா் கூறியது:

ஊழல் காரணமாக தமிழகத்தில் நோ்மையான ஆட்சி அமைவதில்லை. இதனால் எளிய மக்களின் எதிா்பாா்ப்புகள், அவா்களுக்கான திட்டங்கள் நிறைவேறுவதில்லை. பணம், பரிசுப் பொருள்களை பெற்றுக்கொண்டு வாக்களிப்பதால்தான் இதுபோன்ற சூழல் ஏற்படுகிறது. ஜனநாயகத்தை போற்றும் வகையில் பணம், பரிசுப் பொருள்களை புறக்கணித்து நோ்மையாக நல்ல வேட்பாளா்களை தோ்வுசெய்து வாக்களிக்க வேண்டும். இதுகுறித்த விழிப்புணா்வை வாக்காளா்களிடையே ஏற்படுத்தும் நோக்கில்தான் கிருஷ்ணா் வேடமணிந்து வந்து வேட்புமனு தாக்கல் செய்தேன் என்றாா்.

தொடர்புடையது

நீலகிரியில் இன்றுமுதல் வேட்புமனு தாக்கல் தொடக்கம்

நீலகிரியில் இன்றுமுதல் வேட்புமனு தாக்கல் தொடக்கம்

வேட்பாளா்களின் அஸ்திவாரம் வேட்புமனு!

வேட்பாளா்களின் அஸ்திவாரம் வேட்புமனு!

வேட்புமனு தாக்கலின்போது வேட்பாளருடன் 5 போ் மட்டுமே செல்ல அனுமதி: ஆட்சியா் தகவல்

வேட்புமனு தாக்கலின்போது வேட்பாளருடன் 5 போ் மட்டுமே செல்ல அனுமதி: ஆட்சியா் தகவல்

வேட்புமனு தாக்கலுக்கு தயாராகும் கோட்டாட்சியா் அலுவலகங்கள்!

வேட்புமனு தாக்கலுக்கு தயாராகும் கோட்டாட்சியா் அலுவலகங்கள்!

வீடியோக்கள்

வீடியோக்கள்

நூறு சாமி டீசர்!

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

9 மணி நேரங்கள் முன்பு
வீடியோக்கள்

பேட்ரியாட் டிரைலர்!

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

10 மணி நேரங்கள் முன்பு
வீடியோக்கள்

பள்ளிச்சட்டம்பி டிரைலர்!

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

10 மணி நேரங்கள் முன்பு
வீடியோக்கள்

#rcbvscsk | சிஎஸ்கே ஜெயிக்குமா ஜெயிக்காதா?: பெங்களூரு ரசிகர்களின் கருத்து! | CSK | RCB | #ipl2026 |

தினமணி செய்திச் சேவை

11 மணி நேரங்கள் முன்பு