தருமபுரி மாவட்டம், பாப்பிரெட்டிப்பட்டி சட்டப் பேரவைத் தொகுதி வி.ஐ.பி. அந்தஸ்து பெற்றது. இந்தத் தொகுதியில் முன்னாள் அமைச்சரும், திமுக மேற்கு மாவட்டச் செயலருமான பி. பழனியப்பன் அந்த கட்சியின் வேட்பாளராகவும், தருமபுரி மாவட்ட ஜெயலலிதா பேரவையின் முன்னாள் மாவட்ட தலைவா் எஸ்.ஆா். வெற்றிவேல் மனைவி மரகதம் வெற்றிவேல் அதிமுக வேட்பாளராகவும், தவெக வேட்பாளராக எஸ். திலகவதி, நாம் தமிழா் கட்சி வேட்பாளராக அா்ச்சனா உள்ளிட்ட 14 போ் களம் இறங்கியுள்ளனா்.
திமுக வேட்பாளா் பி. பழனியப்பன் அமைச்சராக இருந்தபோது, செட்டிக்கரையில் அரசு பொறியில் கல்லூரி, அரூா் மற்றும் பாப்பிரெட்டிப்பட்டியில் அரசு கலை, அறிவியல் கல்லூரி, காரிமங்கலத்தில் அரசு மகளிா் கலை, அறிவியல் கல்லூரி, கடத்தூரில் பல்வகை தொழில்நுட்பக் கல்லூரி, அரூா்- சேலம் தேசிய நெடுஞ்சாலையில் மஞ்சவாடி கணவாய் பகுதியில் சாலை விரிவாக்கப் பணிகள், சிறு பாலங்கள், உயா்நிலைப் பாலங்கள் என தொகுதியின் வளா்ச்சிக்கு பாடுபட்டுள்ளாா்.
தற்போது திமுக கூட்டணி வெற்றிபெற்று மீண்டும் ஆட்சிக்கு வந்தால், திமுக வேட்பாளா் பி. பழனியப்பன், தமிழக அமைச்சரவையில் இடம்பெறுவாா் என்ற நம்பிக்கை மக்கள் மத்தியில் உள்ளது. தமிழக அரசின் கடந்த 5 ஆண்டுகால சாதனைகளை எடுத்துக் கூறி, பி. பழனியப்பன் கிராமங்கள்தோறும் தீவிர வாக்குசேகரிப்பில் ஈடுபட்டு வருகிறாா்.
அதிமுக வேட்பாளா் மரகதம் வெற்றிவேல், அரசியல் களத்தில் புதுமுகம் என்றாலும், அவரது கணவா் எஸ்.ஆா். வெற்றிவேல் கடந்த 30 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக அதிமுகவில் உள்ளாா். பாரம்பரிய அரசியல் பின்னணி கொண்ட குடும்பத்தைச் சோ்ந்தவா். கடந்த அதிமுக ஆட்சியில் செயல்படுத்தப்பட்ட அரசு நலத் திட்டங்களை எடுத்துக் கூறி, அவா் வாக்கு சேகரிப்பில் ஈடுபட்டு வருகிறாா். திமுக- அதிமுக வேட்பாளா்கள் முக்கிய நபா்களாக இருப்பதால், பாப்பிரெட்டிப்பட்டி தொகுதி மக்கள் மத்தியில் விஐபி தொகுதியாக உருவெடுத்துள்ளது.
கடந்தகால தோ்தல் முடிவுகள்
மொரப்பூா் சட்டப் பேரவைத் தொகுதி, தொகுதி மறுசீரமைப்பின்போது பாப்பிரெட்டிப்பட்டி தொகுதியாக மாற்றப்பட்டது. மொரப்பூா் மற்றும் பாப்பிரெப்பட்டி தொகுதியில் 12 தோ்தல்கள் நடைபெற்றுள்ள. இதில், அதிமுக 8 முறை வெற்றிபெற்றுள்ளது. திமுக 3 முறையும், காங்கிரஸ் கட்சி ஒருமுறையும் வெற்றி பெற்றுள்ளன. இதில், பி. பழனியப்பன் 2001, 2011, 2016இல் அதிமுக எம்எல்ஏவாக இருந்துள்ளாா். 2011-16இல் தமிழக உயா்கல்வி துறை அமைச்சராக பதவி வகித்துள்ளாா். தற்போது, பி. பழனியப்பன் திமுக வேட்பாளராக போட்டியிடுகிறாா் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
வாக்காளா்கள்
தொகுதியில் 1,27,427 ஆண்கள், 1,27,217 பெண்கள், மூன்றாம் பாலினத்தவா் 14 என மொத்தம் 2,54,658 வாக்காளா்கள் உள்ளனா். மொத்தம் 322 வாக்குச்சாவடிகள் உள்ளன.
சமூக நிலவரம்
பாப்பிரெட்டிப்பட்டி தொகுதியில் வன்னியா் சமூக மக்கள் பெருபான்மையாக உள்ளனா். இதைத்தவிர, ஆதிதிராவிடா், கொங்கு வேளாளா், சிறுபான்மை சமூகத்தினா் உள்ளனா். வெற்றியை நிா்ணயிக்கும் இடத்தில் வன்னியா் சமூகத்தினா் உள்ளனா்.
எதிா்பாா்ப்பு
பாப்பிரெட்டிப்பட்டி தொகுதியில் வேளாண் சாா்ந்த தொழில்கள் அதிகம் உள்ளன. இந்த தொகுதியில் மஞ்சள், பருத்தி, மரவள்ளிக்கிழங்கு உள்ளிட்டவை அதிகம் விளைவிக்கப்படுகின்றன. மஞ்சள் மற்றும் பருத்தியை மதிப்பு கூட்டப்பட்ட பொருளாக மாற்றுவதற்கான தொழிற்சாலைகளை உருவாக்க வேண்டும். வேலை தேடி வெளியூா் செல்லும் இளைஞா்களுக்கு உள்ளூரில் வேலைவாய்ப்பு கிடைக்கும் வகையில், தொழிற்சாலைகளை உருவாக்க வேண்டும். நீா்பாசன திட்டங்களுக்கு அதிக முக்கியத்துவம் அளிக்க வேண்டும். மொரப்பூா்- தருமபுரி ரயில் பாதையை அமைக்க வேண்டும் என்பது தொகுதி மக்களின் எதிா்ப்பாா்ப்பு.
டி. காளியப்பன். மரகதம் வெற்றிவேல் - அதிமுக
திலகவதி- தவெக
அா்ச்சனா- நாம் தமிழா் கட்சி
