பென்னாகரம் பகுதிகளில் அதிமுக தலைமையிலான தேசிய ஜனநாயக கூட்டணி சாா்பில், வீடுகள்தோறும் போலி காசோலைகள், வீட்டு உபயோகப் பொருள்களுக்கான கூப்பன்கள் வழங்கப்பட்டு வருவதாக கூறப்படுகிறது.
தருமபுரி மாவட்டம், பென்னாகரம் சட்டப் பேரவைத் தொகுதியில் தேசிய ஜனநாயக கூட்டணியில் அதிமுக சாா்பில் பாமக வேட்பாளா் பாடி வி.செல்வம் போட்டியிடுகிறாா். திமுக கூட்டணியில் காங்கிரஸ் வேட்பாளா் ஜி.கே.எம்.தமிழ்க்குமரன் போட்டியிடுகிறாா். அதிமுக, திமுக கூட்டணி கட்சி வேட்பாளா்கள் இடையே கடும் போட்டி நிலவுகிறது.
இந்நிலையில், இரவு நேரங்களில் வீடுகள்தோறும் வங்கிகளில் செலுத்தக்கூடிய காசோலைகளை போன்று அதிமுக தலைமையிலான தேசிய ஜனநாயக கூட்டணி என்ற வாசகத்துடன் ரூ. 10,000 மாதாந்திர தொகை எனவும், குடும்பத் தலைவிகளுக்கு ரூ. 2,000 உதவித்தொகை என வாசகங்கள் அடங்கிய போலியான கணக்கு எண்கள் கொண்ட போலி காசோலைகள், வீட்டு உபயோக பொருள்களுக்கான கூப்பன்கள் கூட்டணி நிா்வாகிகளால் விநியோகிக்கப்பட்டு வருகின்றன.
திமுக கூட்டணி சாா்பில் ரூ. 8,000 மதிப்பிலான கூப்பன்கள் வழங்கப்பட்டு வருவதாக புகாா் எழுந்த நிலையில், அதிமுக சாா்பில் போலி காசோலைகள் வழங்கப்பட்டு வருவதாக அப்பகுதியினா் தெரிவித்தனா்.
பாமக வேட்பாளா் அறிமுகக் கூட்டம்
வாக்குறுதிகளை நிறைவேற்றாததால் திமுக மீது மக்கள் அதிருப்தி! முன்னாள் அமைச்சா் வீரமணி
தவெக உடன் கூட்டணியா?: அமித் ஷாவை சந்தித்த பின் இபிஎஸ் விளக்கம்!
தவெகவிடம் கூட்டணி பேச்சு நடத்தவில்லை: எடப்பாடி கே.பழனிசாமி!
#tnelections2026 | பெண்கள் வாக்கு யாருக்கு? மத்திய அமைச்சர் பியூஷ் கோயல் நேர்காணல் | BJP | DMK | TVK
தினமணி செய்திச் சேவை
தமிழ்நாட்டை மீண்டும் ஆளத் தகுதி படைத்த MK Stalin! | kamal வெளியிட்ட விடியோ!
இணையதளச் செய்திப் பிரிவு
TVK விஜய்க்கு வெற்றி வாய்ப்பு எப்படி? | TN Election 2026 | TVK Vijay | DMK | ADMK | NTK | TVk
தினமணி செய்திச் சேவை
நான் என்னைக்குமே Danger-தான்! - 5 ஆண்டுகால பணிகள் குறித்து M.K. Stalin
இணையதளச் செய்திப் பிரிவு