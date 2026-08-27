ஒகேனக்கல்லுக்கு நீா்வரத்து 6,500 கனஅடியாக நீடிப்பு
ஒகேனக்கல்லுக்கு நீா்வரத்து வியாழக்கிழமை 6,500 கனஅடியாக நீடித்தது.
ஒகேனக்கல். - கோப்புப் படம்
ஒகேனக்கல்லுக்கு நீா்வரத்து வியாழக்கிழமை 6,500 கனஅடியாக நீடித்தது.
கடந்த சில நாள்களாக கா்நாடக மாநில அணைகளில் இருந்து காவிரி ஆற்றில் வெளியேற்றப்படும் உபரிநீா் குறைக்கப்பட்டதால், ஒகேனக்கல்லுக்கு நீா்வரத்து குறைந்து, வியாழக்கிழமை நிலவரப்படி விநாடிக்கு 6,500 கனஅடியாக நீடித்தது.
நீா்வரத்து குறைந்தபோதிலும், ஒகேனக்கல்லில் பரிசல் இயக்க விதிக்கப்பட்ட தடை தொடா்ந்து 12-ஆவது நாளாக நீட்டிக்கப்பட்டுள்ளது.
ஒகேனக்கல்லுக்கு வரும் நீா்வரத்தின் அளவுகளை தமிழக, கா்நாடக எல்லையான பிலிகுண்டுலு பகுதியில் மத்திய நீா்வளத் துறை அதிகாரிகள் கண்காணித்து வருகின்றனா்.
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