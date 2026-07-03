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தருமபுரி

பொம்மிடியில் கஞ்சா விற்ற இருவா் கைது

பொம்மிடியில் கஞ்சா விற்பனை செய்ததாக இருவரை போலீஸாா் புதன்கிழமை கைது செய்தனா்.

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கைது - பிரதிப் படம்

Updated On :3 ஜூலை 2026, 4:32 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

பொம்மிடியில் கஞ்சா விற்பனை செய்ததாக இருவரை போலீஸாா் புதன்கிழமை கைது செய்தனா்.

தருமபுரி மாவட்டம், பாப்பிரெட்டிப்பட்டி வட்டம், பொம்மிடியில் கஞ்சா விற்பனை செய்யப்படுவதாக புகாா் எழுந்தது. இதையடுத்து, உதவி காவல் ஆய்வாளா் ஜீவானந்தம் தலைமையிலான போலீஸாா் பொ.மல்லாபுரம் சாலையில் வாகன தணிக்கையில் ஈடுபட்டனா். அப்போது, அந்த வழியாக வந்த இளைஞா்கள் இருவரை சோதனை செய்ததில், அவா்களிடம் சுமாா் 150 கிராம் கஞ்சா இருந்தது தெரியவந்தது.

இது தொடா்பாக, பொம்மிடியைச் சோ்ந்த அமீா் (24), ரிஸின்குமாா் (23) ஆகியோரை பொம்மிடி போலீஸாா் கைது செய்தனா்.

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கஞ்சா விற்பனை: இருவா் கைது

கஞ்சா விற்பனை: இருவா் கைது

கஞ்சா விற்பனை: இருவா் கைது

கஞ்சா விற்ற இருவா் கைது

கஞ்சா விற்ற இருவா் கைது

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