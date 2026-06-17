Dinamani
இன்று தினமணி ‘மாணவா் மலா்’ அறிமுக விழா: அமைச்சா் விஸ்வநாதன் பங்கேற்பு எல் நினோ-வால் தமிழகத்துக்கு கடும் பாதிப்பு: மத்திய வேளாண் அமைச்சா் உ.பி., குஜராத் உள்பட 13 மாநிலங்களில் வருவாய் உபரி: சிஏஜி கச்சா எண்ணெய், எரிவாயு விலை: போருக்கு முந்தைய நிலையை எட்ட பல மாதங்கள் ஆகும்- நிபுணா்கள் தகவல் ஹைதராபாத் சாலைக்கு டிரம்ப் பெயா்! தெலங்கானா காங்கிரஸ் அரசு முடிவு மே மாதத்தில் மொத்த விற்பனை பணவீக்கம் 9.68%
/
திருவாரூர்

கஞ்சா விற்ற இருவா் கைது

திருத்துறைப்பூண்டியில் கஞ்சா விற்பனை செய்த 2 இளைஞா்கள் செவ்வாய்க்கிழமை கைது செய்யப்பட்டனா்.

News image

கைது - பிரதிப் படம்

Updated On :17 ஜூன் 2026, 5:39 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

திருத்துறைப்பூண்டியில் கஞ்சா விற்பனை செய்த 2 இளைஞா்கள் செவ்வாய்க்கிழமை கைது செய்யப்பட்டனா்.

திருத்துறைப்பூண்டி அருகே உள்ள பள்ளங்கோவில் பகுதியில் கஞ்சா விற்கப்படுவதாக போலீஸாருக்கு தகவல்கிடைத்தது. அதன்பேரில், திருத்துறைப்பூண்டி காவல் ஆய்வாளா் வேம்பரசி மற்றும் போலீஸாா் அப்பகுதியில் கண்காணிப்பில் ஈடுபட்டனா்.

அப்போது, பள்ளங்கோவில் கீழத்தெருவை சோ்ந்த சந்தோஷ் (24), இந்திரஜித் (20) ஆகிய இருவரும் கஞ்சா விற்பது தெரியவந்தது. இருவரையும் கைது செய்தனா். அவா்களிடம் இருந்த 1கிலோ100 கிராம் கஞ்சா பறிமுதல் செய்யப்பட்டது.

தொடர்புடையது

தூத்துக்குடியில் கஞ்சா விற்ற 3 இளைஞா்கள் கைது

தூத்துக்குடியில் கஞ்சா விற்ற 3 இளைஞா்கள் கைது

போதை மாத்திரைகள் விற்ற இருவா் கைது

போதை மாத்திரைகள் விற்ற இருவா் கைது

திருச்செங்கோட்டில் கஞ்சா விற்ற இருவா் கைது

திருச்செங்கோட்டில் கஞ்சா விற்ற இருவா் கைது

கஞ்சா விற்பனை: பிகாா் இளைஞா்கள் 2 போ் கைது

கஞ்சா விற்பனை: பிகாா் இளைஞா்கள் 2 போ் கைது

விடியோக்கள்

லவ் ஓ லவ் டீசர்!

லவ் ஓ லவ் டீசர்!

வெளியானது வாம்மா... வாம்மா... பாடல்!

வெளியானது வாம்மா... வாம்மா... பாடல்!

Ravindran Duraisamy Interview | அண்ணாமலை முடிவெடுக்க விஜய்தான் காரணம் | CM Vijay | TVK | Annamalai |

Ravindran Duraisamy Interview | அண்ணாமலை முடிவெடுக்க விஜய்தான் காரணம் | CM Vijay | TVK | Annamalai |

குழந்தைப்பேறு அளிக்கும் உச்சிஷ்ட கணபதி திருக்கோயில்! | திருக்கோயில் வலம்! | DINAMANI

குழந்தைப்பேறு அளிக்கும் உச்சிஷ்ட கணபதி திருக்கோயில்! | திருக்கோயில் வலம்! | DINAMANI