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தருமபுரி

முதியவா் தூக்கிட்டுத் தற்கொலை

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தற்கொலை - தினமணி

Updated On :2 ஜூலை 2026, 6:49 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

தருமபுரியில் முதியவா் தூக்கிட்டுத் தற்கொலை செய்துகொண்டாா்.

தருமபுரி மாவட்டம், நல்லம்பள்ளி வட்டம், பாளையம்புதூா் அருகேயுள்ள கூன்மாரிக்கொட்டாய் பகுதியைச் சோ்ந்தவா் க. இடமன் (69). இவா், செவ்வாய்க்கிழமை அதிகாலை தேநீா் கடைக்குச் செல்வதாக கூறிச்சென்றுள்ளாா். காலை 6 மணியளவில், அவா் ஏரிக்கரையில் உள்ள மரத்தில் தூக்கில் சடலமாக தொங்குவது தெரியவந்தது. இதுகுறித்த புகாரின் பேரில் தொப்பூா் போலீஸாா் வழக்குப் பதிந்து விசாரணை நடத்தினா். இதில், அவா் உடல்நலக் கோளாறு காரணமாக தற்கொலை செய்துகொண்டது தெரியவந்தது.

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