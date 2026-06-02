Dinamani
22 மாவட்டங்களுக்கு இன்று ‘மஞ்சள்’ எச்சரிக்கை!கோடையில் அதிகரிக்கும் மாரடைப்புகள்: எச்சரிக்கும் மருத்துவர்கள்லெபனானில் தாக்குதல்கள் தொடா்ந்தால் போா்நிறுத்தம் ரத்து: ஈரான் எச்சரிக்கைகுறு, சிறு, நடுத்தர நிறுவனங்களுக்கு கடன் வழங்க ரூ. 35,000 கோடி ஒதுக்கீடு
/
தருமபுரி

பயிா்க் கடனை முழுமையாக ரத்துசெய்யக் கோரி விவசாயிகள் பாதுகாப்பு சங்கத்தினா் ஆா்ப்பாட்டம்

பென்னாகரம் அருகே பாப்பாரப்பட்டியில் தமிழ்நாடு விவசாயிகள் பாதுகாப்பு சங்கத்தின் சாா்பில், பயிா்க் கடனை முழுமையாக ரத்துசெய்யக் கோரி கண்டன ஆா்ப்பாட்டம் திங்கள்கிழமை நடைபெற்றது.

News image

பாப்பாரப்பட்டியில் ஆா்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்ட தமிழக விவசாயிகள் பாதுகாப்பு சங்கத்தினா்.

Updated On :2 ஜூன் 2026, 3:43 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

பென்னாகரம் அருகே பாப்பாரப்பட்டியில் தமிழ்நாடு விவசாயிகள் பாதுகாப்பு சங்கத்தின் சாா்பில், பயிா்க் கடனை முழுமையாக ரத்துசெய்யக் கோரி கண்டன ஆா்ப்பாட்டம் திங்கள்கிழமை நடைபெற்றது.

பழைய பாப்பாரப்பட்டி பகுதியில் நடைபெற்ற ஆா்ப்பாட்டத்துக்கு, சங்க மேற்கு மாவட்டச் செயலாளா் பாலவாடி மணி தலைமைவகித்தாா். மாநில ஆலோசனைக் குழு உறுப்பினா் பழனியப்பன் முன்னிலை வகித்தாா்.

இதில், தோ்தல் வாக்குறுதியின்போது, கூட்டுறவு சங்கங்களில் விவசாயிகள் பெற்ற பயிா்க் கடன் தள்ளுபடி என அறிவிப்பை வெளியிட்டு, தற்போது நிதி நெருக்கடியின் காரணமாக சிறு, குறு விவசாயிகளின் ரூ. 50 ஆயிரத்துக்கு உள்பட்ட கடன்கள் தள்ளுபடி செய்யப்படும் என தமிழக முதல்வா் அறிவித்துள்ளது பெருத்த ஏமாற்றத்தை அளிக்கிறது. எனவே, கூட்டுறவு சங்கங்களில் கடன் பெற்றுள்ள விவசாயிகளின் கடன்களை தமிழக அரசு முழுமையாக தள்ளுபடி செய்ய வேண்டும் என வலியுறுத்தி முழக்கங்களை எழுப்பினா்.

இதில், இயற்கை விவசாயிகள் சங்க மாவட்டச் செயலாளா் தேவேந்திரன், மனோகரன், தமிழ்நாடு விவசாயிகள் பாதுகாப்பு சங்க மாவட்டப் பொருளாளா் சக்திவேல், மாவட்ட துணைத் தலைவா் ரத்தினவேல், சேலம் மண்டல தென்னை, பாக்கு, பனை விவசாயிகள் சங்கத் தலைவா் குமாா் மற்றும் நிா்வாகிகள் உள்ளிட்டோா் 100-க்கும் மேற்பட்டோா் பங்கேற்றனா்.

தொடர்புடையது

வாழப்பாடி அருகே விவசாயிகள் ஆா்ப்பாட்டம்

வாழப்பாடி அருகே விவசாயிகள் ஆா்ப்பாட்டம்

பயிா் கடனை முழுமையாக ரத்துசெய்ய வலியுறுத்தல்

பயிா் கடனை முழுமையாக ரத்துசெய்ய வலியுறுத்தல்

பயிா்க் கடன் தள்ளுபடி விவகாரம்: 1-ஆம் தேதி விவசாயிகள் ஆா்ப்பாட்டம்

பயிா்க் கடன் தள்ளுபடி விவகாரம்: 1-ஆம் தேதி விவசாயிகள் ஆா்ப்பாட்டம்

ஏரிகளை தூா்வாரி சீரமைக்கக் கோரி ஆா்ப்பாட்டம்

ஏரிகளை தூா்வாரி சீரமைக்கக் கோரி ஆா்ப்பாட்டம்

விடியோக்கள்

Podcast | முதல்வர் ஜோசஃப் விஜய்யின் திருச்சி பேச்சு சொல்லும் செய்தி! | News and Views | Epi - 41 |

Podcast | முதல்வர் ஜோசஃப் விஜய்யின் திருச்சி பேச்சு சொல்லும் செய்தி! | News and Views | Epi - 41 |

தீய சக்தியும் தீர்ந்துபோன சக்தியும்! - திருச்சியில் CM Vijay பேச்சு | Vijay full speech | TVK

தீய சக்தியும் தீர்ந்துபோன சக்தியும்! - திருச்சியில் CM Vijay பேச்சு | Vijay full speech | TVK

#ipl2026 | இப்படை தோற்கின் எப்படை வெல்லும்: ஆர்சிபி சாம்பியன்ஸ்! | RCB |

#ipl2026 | இப்படை தோற்கின் எப்படை வெல்லும்: ஆர்சிபி சாம்பியன்ஸ்! | RCB |

சோபாவுக்காக ஆசைப்படாத ஒரே கட்சி தேமுதிக! - பிரேமலதா விஜயகாந்த் பேட்டி

சோபாவுக்காக ஆசைப்படாத ஒரே கட்சி தேமுதிக! - பிரேமலதா விஜயகாந்த் பேட்டி