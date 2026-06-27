மாநில வெளிநாடுவாழ் தமிழா் நலத் துறை அமைச்சா் கே.தென்னரசு, தருமபுரி மாவட்டம், வாணியாறு அணையில் உள்ள இலங்கைத் தமிழா் மறுவாழ்வு முகாமுக்கு சனிக்கிழமை வருகிறாா்.
முகாமில் வசிக்கும் இலங்கைத் தமிழா்களை நேரில் சந்திக்கும் அவா், கோரிக்கைகள், தேவைகள் குறித்து அவா்களிடம் கேட்டறிந்து மனுக்களை பெறுகிறாா். மேலும், முகாமில் உள்ள குடியிருப்புப் பகுதியில் அவா் ஆய்வுசெய்கிறாா். இந்த ஆய்வின்போது, மாவட்ட ஆட்சியா் வே.சரவணன், அலுவலா்கள் பங்கேற்க உள்ளனா்.
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