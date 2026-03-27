தருமபுரி

காா் மோதியதில் மூதாட்டி உயிரிழப்பு

தருமபுரி மாவட்டம், நல்லம்பள்ளி அருகே காா் மோதியதில் மூதாட்டி உயிரிழந்தாா்.

Updated On :26 மார்ச் 2026, 10:10 pm

நல்லம்பள்ளி அருகே உள்ள சந்தாரம்பட்டி ராமா்கூடல் கிராமத்தைச் சோ்ந்த மாதப்பன் மனைவி மாதம்மாள் (60). இவா், பென்னாகரம் வட்டம், வேலன்குட்டை கிராமத்தில் உள்ள உறவினா் செ. செந்தில்வேல் வீட்டுக்கு புதன்கிழமை காலை சென்றாா். அங்கு, வீட்டின் அருகே அமா்ந்து உறவினா்களுடன் பேசிக்கொண்டிருந்தாா்.

அப்போது, காட்டம்பட்டி கிராமத்தைச் சோ்ந்த மா. மணிவேல் ஓட்டி சென்ற காா் மாதம்மாள் மீது மோதியது. இதில் பலத்த காயமடைந்த அவா் நிகழ்விடத்திலேயே உயிரிழந்தாா்.

விபத்து குறித்து பென்னாகரம் போலீஸாா் வழக்குப் பதிந்து விசாரணை மேற்கொண்டுள்ளனா்.

தொடர்புடையது

அரூா் அருகே தேனீக்கள் கொட்டியதில் இளைஞா் உயிரிழப்பு

அரூா் அருகே தேனீக்கள் கொட்டியதில் இளைஞா் உயிரிழப்பு

குழித்துறை அருகே பைக் மோதி மூதாட்டி உயிரிழப்பு

குழித்துறை அருகே பைக் மோதி மூதாட்டி உயிரிழப்பு

காா் மோதியதில் மூதாட்டி உயிரிழப்பு

காா் மோதியதில் மூதாட்டி உயிரிழப்பு

காா் மோதியதில் மூதாட்டி உயிரிழப்பு

காா் மோதியதில் மூதாட்டி உயிரிழப்பு

வீடியோக்கள்

#csk | ஐபிஎல் ஆரம்பம்: சாதிக்குமா இளஞ்சிங்கப் படை? | Chennai Super Kings | MS Dhoni | IPL 2026 |
வீடியோக்கள்

#csk | ஐபிஎல் ஆரம்பம்: சாதிக்குமா இளஞ்சிங்கப் படை? | Chennai Super Kings | MS Dhoni | IPL 2026 |

தினமணி வீடியோ செய்தி...

8 மணி நேரங்கள் முன்பு
பக்தர்களுக்காக மழையில் நனைந்து வெய்யிலில் காயும் தெய்வம்! உறையூர் வெக்காளியம்மன்!
வீடியோக்கள்

பக்தர்களுக்காக மழையில் நனைந்து வெய்யிலில் காயும் தெய்வம்! உறையூர் வெக்காளியம்மன்!

தினமணி வீடியோ செய்தி...

17 மணி நேரங்கள் முன்பு
'ஒரு நாள்' டிரைலர்!
வீடியோக்கள்

'ஒரு நாள்' டிரைலர்!

தினமணி வீடியோ செய்தி...

25 மார்ச் 2026
2021 தேர்தலில் நடந்தது இதுதான்! உடைத்துப் பேசிய OPS! | DMK | EPS
வீடியோக்கள்

2021 தேர்தலில் நடந்தது இதுதான்! உடைத்துப் பேசிய OPS! | DMK | EPS

தினமணி வீடியோ செய்தி...

25 மார்ச் 2026