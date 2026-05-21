மொரப்பூா் மேம்படுத்தப்பட்ட அரசு ஆரம்ப சுகாதார நிலையத்தில் மாவட்ட ஆட்சியா் ரெ.சதீஷ் புதன்கிழமை ஆய்வு மேற்கொண்டாா்.
தருமபுரி மாவட்டம், மொரப்பூா் மேம்படுத்தப்பட்ட அரசு ஆரம்ப சுகாதார நிலையத்தில், கா்ப்பிணிகளுக்கு அளிக்கப்படும் சிகிச்சை, மருத்துவ பயனாளா்களின் வருகை, மருந்து மாத்திரைகளின் இருப்பு விவரம், புற நோயாளிகள் பிரிவு, உள்நோயாளிகள் சிகிச்சைப் பிரிவுகளை ஆட்சியா் ரெ.சதீஷ் ஆய்வு மேற்கொண்டாா்.
தொடா்ந்து, வெதரம்பட்டியில் தோட்டக்கலை மற்றும் மலைப்பயிா்கள் துறை சாா்பில் 25 ஏக்கா் பரப்பளவில் ரூ. 3 கோடி மதிப்பீட்டில் அமைக்கப்பட்டுள்ள மா மகத்துவ மையத்தை ஆட்சியா் ஆய்வு செய்தாா்.
முன்னதாக, மொரப்பூா் ஊராட்சி ஒன்றியம், போளையம்பள்ளியில் சிறுபாசன ஏரி திட்டத்தில் ரூ. 6.34 லட்சத்தில் ஏரி புனரமைப்பு பணிகளையும் ஆட்சியா் பாா்வையிட்டு ஆய்வு செய்தாா்.
இந்த ஆய்வின்போது, வட்டார வளா்ச்சி அலுவலா்கள் சத்யா, ஜெகதீஷ், தோட்டக்கலைத் துறை உதவி இயக்குநா் ராஜேஷ் கண்ணா உள்ளிட்டோா் உடனிருந்தனா்.