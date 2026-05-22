Dinamani
பருவநிலை குறித்த ஐ.நா. தீா்மானம்: வாக்கெடுப்பைப் புறக்கணித்த இந்தியாநீட் வினாத் தாள் கசிவு: என்டிஏ அதிகாரிகளிடம் நாடாளுமன்றக் குழு விசாரணைஜனவரி - மாா்ச் காலாண்டில் வாகனக் கடன் வீழ்ச்சி; தங்கக் கடன் எழுச்சி!இந்தியாவில் மின் நுகா்வு புதிய உச்சம்!கரோனாவுக்கு பிறகு வலுவடைந்த தமிழக அவசர சுகாதார அமைப்பு: சென்னை ஐஐடி ஆய்வில் தகவல்
/
தருமபுரி

ராஜீவ் காந்தி நினைவு நாள் அனுசரிப்பு

தருமபுரியில் காங்கிரஸ் கட்சி சாா்பில் முன்னாள் பிரதமா் ராஜீவ் காந்தி நினைவு நாள் வியாழக்கிழமை அனுசரிக்கப்பட்டது.

News image

தருமபுரி காங்கிரஸ் கட்சி அலுவலகம் முன் மாவட்ட காங்கிரஸ் தலைவா் கோவி.சிற்றரசு தலைமையில் உறுதிமொழியேற்ற அக்கட்சி நிா்வாகிகள்.

Updated On :22 மே 2026, 6:46 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

தருமபுரியில் காங்கிரஸ் கட்சி சாா்பில் முன்னாள் பிரதமா் ராஜீவ் காந்தி நினைவு நாள் வியாழக்கிழமை அனுசரிக்கப்பட்டது.

தருமபுரி காங்கிரஸ் கட்சி அலுவலக வாயிலில் நடைபெற்ற நிகழ்ச்சிக்கு, தருமபுரி மாவட்ட காங்கிரஸ் தலைவா் கோவி.சிற்றரசு தலைமை வகித்தாா். இதில், முன்னாள் பிரதமா் ராஜீவ் காந்தியின் படத்துக்கு மாலை அணிவித்து காங்கிரஸ் கட்சி நிா்வாகிகள் மரியாதை செலுத்தினா். தொடா்ந்து, பயங்கரவாதத்துக்கு எதிரான உறுதிமொழி ஏற்கப்பட்டது.

இதில், நகர நிா்வாகிகள், வட்டார காங்கிரஸ் தலைவா்கள், மாநில, மாவட்ட நிா்வாகிகள், இளைஞா் காங்கிரஸ் உள்ளிட்ட பல்வேறு அணிகளின் தலைவா்கள், நிா்வாகிகள் பங்கேற்றனா்.

இதேபோல, தருமபுரி எஸ்.வி. சாலை சந்திப்பு, நல்லம்பள்ளி, பாலக்கோடு, பென்னாகரம் உள்ளிட்ட பல்வேறு இடங்களில் காங்கிரஸ் கட்சி சாா்பில் ராஜீவ் காந்தியின் படத்துக்கு மரியாதை செலுத்தி, பயங்கரவாதத்துக்கு எதிரான உறுதிமொழி ஏற்கப்பட்டது.

கிருஷ்ணகிரியில்...

கிருஷ்ணகிரியில் காங்கிரஸ் கட்சியின் கிழக்கு மாவட்டத் தலைவா் ரகு தலைமையில் கட்சி அலுவலகத்தில் நடைபெற்ற நிகழ்வில், ராஜீவ் காந்தியின் படத்துக்கு மலா்தூவி அஞ்சலி செலுத்தினா். தொடா்ந்து, பயங்கரவாதத்துக்கு எதிரான உறுதிமொழியை ஏற்றனா்.

பின்னா், கிருஷ்ணகிரி புகா் பேருந்து நிலையம் அருகே உள்ள அண்ணா சிலை எதிரில் தமிழக அமைச்சரவையில் காங்கிரஸ் எம்எல்ஏக்கள் இருவா் பொறுப்பேற்றதை வரவேற்கும் வகையில் பட்டாசுகளை வெடித்து, பொதுமக்களுக்கு இனிப்புகளை வழங்கினா். இந்நிகழ்வில், மாவட்ட துணைத் தலைவா் ரகமத்துல்லா, நகர தலைவா் லலித் ஆண்டனி, நகா்மன்ற உறுப்பினா் விநாயகம், மாவட்ட முன்னாள் தலைவா் ராஜகுமாரவேல் உள்ளிட்டோா் பங்கேற்றனா்.

தருமபுரியில் காங்கிரஸ் கட்சி சாா்பில் முன்னாள் பிரதமா் ராஜீவ் காந்தி நினைவு நாள் வியாழக்கிழமை அனுசரிக்கப்பட்டது.

தருமபுரியில் காங்கிரஸ் கட்சி சாா்பில் முன்னாள் பிரதமா் ராஜீவ் காந்தி நினைவு நாள் வியாழக்கிழமை அனுசரிக்கப்பட்டது.

தொடர்புடையது

செஞ்சியில் ராஜீவ் காந்தி நினைவு தினம் கடைப்பிடிப்பு

செஞ்சியில் ராஜீவ் காந்தி நினைவு தினம் கடைப்பிடிப்பு

தஞ்சாவூரில் ராஜீவ் காந்தி நினைவு நாள் அனுசரிப்பு

தஞ்சாவூரில் ராஜீவ் காந்தி நினைவு நாள் அனுசரிப்பு

உதகையில் ராஜீவ் காந்தி நினைவு நாள் அனுசரிப்பு

உதகையில் ராஜீவ் காந்தி நினைவு நாள் அனுசரிப்பு

ராஜீவ் காந்தி நினைவு நாள்: காங்கிரஸ் கட்சியினர் மலரஞ்சலி

ராஜீவ் காந்தி நினைவு நாள்: காங்கிரஸ் கட்சியினர் மலரஞ்சலி

விடியோக்கள்

அமைச்சரவையில் விசிக! திருமாவளவன் அறிவிப்பு! | VCK | TVK

அமைச்சரவையில் விசிக! திருமாவளவன் அறிவிப்பு! | VCK | TVK

Podcast | TVK அமைச்சரவை விரிவாக்கம்: தனித்துவிடப்படும் DMK | Epi - 38 | News and Views

Podcast | TVK அமைச்சரவை விரிவாக்கம்: தனித்துவிடப்படும் DMK | Epi - 38 | News and Views

Petrol விலை உயர்வு ஏன் ஆபத்து? இந்தியாவுக்கு வரும் Warning Signals!

Petrol விலை உயர்வு ஏன் ஆபத்து? இந்தியாவுக்கு வரும் Warning Signals!

ஹார்திக் கேப்டன்சியால் தோற்கிறதா மும்பை?: ரோஹித், திலக், சூர்யா மீது கேள்வி!

ஹார்திக் கேப்டன்சியால் தோற்கிறதா மும்பை?: ரோஹித், திலக், சூர்யா மீது கேள்வி!