தருமபுரி சிப்காட் வேலைவாய்ப்புகளில் 75% உள்ளூா் இளைஞா்களுக்கு வழங்க வேண்டும்: சௌமியா அன்புமணி
தருமபுரி சிப்காட்டில் தொழில் தொடங்க உள்ள நிறுவனங்கள் மூலம் உருவாகும் வேலைவாய்ப்புகளில் 75 சதவீதத்தை உள்ளூா் இளைஞா்களுக்கு வழங்க வேண்டும் என்று தமிழக அரசுக்கு தருமபுரி தொகுதி சட்டப் பேரவை உறுப்பினா் சௌமியா அன்புமணி தெரிவித்தாா்.
சௌமியா அன்புமணி - கோப்புப் படம்
தருமபுரி சிப்காட்டில் தொழில் தொடங்க உள்ள நிறுவனங்கள் மூலம் உருவாகும் வேலைவாய்ப்புகளில் 75 சதவீதத்தை உள்ளூா் இளைஞா்களுக்கு வழங்க வேண்டும் என்று தமிழக அரசுக்கு தருமபுரி தொகுதி சட்டப் பேரவை உறுப்பினா் சௌமியா அன்புமணி தெரிவித்தாா்.
தருமபுரி மாவட்டம், ஏரியூா் பகுதியில் நிா்வாகிகளின் இல்ல விழாக்களில் பங்கேற்க சனிக்கிழமை வந்த அவா், செய்தியாளா்களிடம் கூறியதாவது: தருமபுரி சிப்காட்டில் வெளிநாட்டு நிறுவனம் முதலீடு செய்ய உள்ளதாகத் தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன. அந்த நிறுவனம் தொழில் தொடங்குவதன் மூலம் சுமாா் 3000 பேருக்கு வேலைவாய்ப்பு கிடைக்கும் என எதிா்பாா்க்கப்படுகிறது.
அண்மையில் சிப்காட்டில் ஆய்வு செய்தபோது, 200 ஏக்கா் பரப்பளவில் சாலை வசதிகள், கழிவுநீா்க் கால்வாய் அமைக்கும் பணிகள் நடைபெற்று வந்தன. இருப்பினும், தண்ணீா், மின்சாரம் உள்ளிட்ட அடிப்படை வசதிகள் இன்னும் ஏற்படுத்தப்படவில்லை. சிப்காட்டில் தொழில் தொடங்கும் நிறுவனங்கள் மூலம் உருவாகும் வேலைவாய்ப்புகளில் 75 சதவீதத்தை உள்ளூா் மக்களுக்கு வழங்க அரசு நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.
தருமபுரியில் தொழில் தொடங்க வெளிநாட்டு நிறுவனம் முன்வருவதற்கு நடவடிக்கை எடுத்த தமிழக முதல்வா் சி. ஜோசப் விஜய், தொழில் துறை அமைச்சா் கீா்த்தனா ஆகியோருக்கு பாமக நன்றி தெரிவித்து வரவேற்கிறது. தருமபுரி சிப்காட்டில் புதிதாக தொழில் தொடங்க வரும் நிறுவனங்கள் குறித்து அரசு முறையான அறிவிப்பை வெளியிட வேண்டும்.
கா்நாடக மாநிலத்தில் தோ்தல் வரவுள்ளதால், அங்குள்ள அனைத்துக் கட்சிகளும் மேக்கேதாட்டு அணை கட்ட வேண்டும் எனக் குரல் எழுப்பி வருகின்றன. காவிரி ஆற்றின் குறுக்கே கா்நாடக அரசு மேக்கேதாட்டு அணை கட்டுவதற்கு எதிா்ப்புத் தெரிவித்து தமிழக சட்டப்பேரவையில் தீா்மானம் நிறைவேற்றப்பட்டுள்ளது.
கள்ளக்குறிச்சி மாவட்ட ஆட்சியருக்கு ஆபாசக் குறுஞ்செய்தி அனுப்பியதாக எழுந்துள்ள விவகாரத்தில் முறையான விசாரணை நடத்தி, தவறு நடந்திருந்தால் உரிய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.
காவல் நிலையங்களில் நிகழ்ந்த மரணங்கள் குறித்து பாமக தலைவா் அன்புமணி அறிக்கை வெளியிட்டுள்ளாா். தமிழகத்தில் கொலை உள்ளிட்ட குற்றச்சம்பவங்கள் நிகழ்வதற்கு காவல் துறையில் நிலவும் பணியாளா் பற்றாக்குறையும் ஒரு காரணம். எனவே, மக்கள் தொகைப் பெருக்கத்துக்கு ஏற்ப கூடுதல் காவலா்களை நியமிக்க வேண்டும்.
குழந்தைகள் மீது பாலியல் வன்கொடுமையில் ஈடுபட்ட ஜெம் வீரமணி தொடா்பான விவகாரத்தில் விரைந்து விசாரணை நடத்தித் தண்டனை வழங்க வேண்டும். குழந்தைகள் தொடா்பான வழக்குகளில் அதிகபட்ச தண்டனை வழங்கினால்தான் குற்றங்கள் குறையும்.
குழந்தைகள் தினத்தன்று மாணவா்களுக்கு வழங்கப்பட்ட கேக்குகள் வெளிமாநில வியாபாரிகளால் தயாரிக்கப்பட்டவை என்ற கருத்து எழுந்துள்ளதால், தமிழக வியாபாரிகளுக்கு முன்னுரிமை அளிக்க வேண்டும். தீபாவளிப் பண்டிகையின்போது நடைபெற்ற கொலைகளுக்கு மது, போதைப் பொருள்களே காரணம். எனவே, பண்டிகை நாள்களில் மதுக்கடைகளை மூட அரசு நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.
இளம் வயது திருமணங்களைத் தடுக்கும் வகையில் பெண்களின் திருமண வயதை 21 ஆக உயா்த்த வேண்டும் என்று பாமக வலியுறுத்துகிறது. தமிழகத்தில் பெண் குழந்தைகள் காணாமல் போவது கவலை அளிக்கிறது.
ஒகேனக்கல் கூட்டுக் குடிநீா்த் திட்டத்தின் மூன்றாம் கட்டப் பணிகள் தொடா்பாக தருமபுரி மாவட்ட ஆட்சியா் வே. சரவணன் நடவடிக்கை எடுத்து வருகிறாா். ஏரி, குளம், குட்டைகளைத் தூா்வாரி நீா்ப்பாசன வசதியை மேம்படுத்த வேண்டும். ஏரிகளில் குப்பைகள் கொட்டப்படுவதையும், குடியிருப்புப் பகுதிகளில் இருந்து வெளியேறும் சாக்கடை கழிவுநீா் ஏரிகளில் கலப்பதையும் தடுக்க வேண்டும் என்றாா்.
பேட்டியின்போது தருமபுரி மாவட்ட பாமக செயலாளா்கள் எஸ்.பி. வெங்கடேஸ்வரன் (மேற்கு), அரசாங்கம் (கிழக்கு), இளைஞா் சங்க மாநில நிா்வாகி சத்தியமூா்த்தி உள்ளிட்டோா் உடனிருந்தனா்.
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